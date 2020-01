Voici les émissions télévisées les plus chaudes que tout le monde regarde en ce moment sur Netflix et plus – .

Comme beaucoup de gens ces jours-ci, j’ai un très long carnet de commandes d’émissions de télévision et de films que je dois rattraper. C’est un gros problème d’avoir, bien sûr – il y a tellement de contenu là-bas qu’il est pratiquement impossible de rester à jour. J’ai finalement lancé The Outsider sur HBO et je dois dire que c’est phénoménal jusqu’à présent. Nous ne sommes qu’à quatre épisodes de la saison, mais il est déjà clair que HBO a encore un autre gagnant entre ses mains. La série, basée sur le roman du même nom de Stephen King, met en vedette Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo, Julianne Nicholson et Jason Bateman, qui continue d’impressionner dans des rôles dramatiques. Si vous avez HBO et que vous n’avez pas commencé à le regarder, essayez certainement ce spectacle d’horreur passionnant. Et si vous cherchez encore plus de superbes émissions télévisées à regarder, il est temps de consulter l’esprit ruche d’Internet.

Chaque semaine, TV Time utilise des données anonymisées des millions de personnes qui utilisent son application pour suivre ce qu’elles regardent et partager les émissions les plus populaires. Si vous vous demandez quels nouveaux spectacles ou anciens classiques choisir, le top 10 de la semaine de TV Time est un bon point de départ.

La récente sortie d’une nouvelle saison a maintenu l’éducation sexuelle de Netflix en haut de la liste cette semaine, et la saison 3 de The Chilling Adventures of Sabrina fait ses débuts à la deuxième place des charts. Vous, qui est également une émission de Netflix comme les deux premiers, êtes tombé à la troisième place cette semaine. Netflix a toujours tendance à dominer ces listes et il a deux titres supplémentaires dans le top 10 de TV Time: Grace et Frankie au n ° 6 et Lucifer au n ° 9.

NBC’s Friends est toujours près du haut de la liste, et il est arrivé au # 4 cette semaine devant Brooklyn Nine-Nine au # 5. Les trois dernières émissions de télévision du top 10 de cette semaine sont Titans de DC au n ° 7, Grey’s Anatomy au n ° 8 et How I Met Your Mother au n ° 10.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

