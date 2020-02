Voici les meilleurs mèmes des Oscars 2020

Après tant de mois d’attente, La 92e cérémonie des Oscars a finalement eu lieu, où nous avons rencontré les meilleurs gagnants d’Hollywood cette année. La vérité est que nous obtenons une agréable surprise, car finalement et après de nombreuses années, le cher Joaquin Phoenix a réussi à prendre sa première statuette d’acteur pour son excellente version du Joker, Renée Zellweger obtient son deuxième prix pour avoir joué la grande Judy Garland et le meilleur vainqueur de la nuit, Parasite de Bong Joon-ho, balayant avec le meilleur scénario original, réalisateur et surtout, le meilleur film étranger et de l’année.

Et c’est qu’en plus de nous offrir des moments émotionnels comme le même discours de Phoenix, In Memoriam et plus, Depuis le début du spectacle avec Janelle Monaé, elle nous a donné des moments décents pour rire aux éclats, comme Brad Pitt l’a frappée quand il l’a invité à chanter. Plus tard et déjà entré aux Oscars, Le WTF de Billie Eilish face à la routine de Maya Rudolph et Kristen Wiig, la Présentation surprise épique d’Eminem pour chanter “Lose Yourself” et la réaction de tous les luminaires hollywoodiens à cette époqueainsi que Rebel Wilson et James Corden se moquant des effets spéciaux des chats et de plus.

Bien sûr – et comme ces dernières années -, Internet était une partie fondamentale pour vivre tout le gala, des inévitables momazos et commentaires joculaires de tous les utilisateurs, dessinant quelques commentaires dignes de porter une vraie statuette en or à la comédie. C’est pour ça que Ici, nous vous laissons les meilleurs mèmes que l’Oscar 2020 nous a laissés:

Tais-toi, je l’aime #Oscars pic.twitter.com/lkQMHLh1uT

– ؘ maria (@brielarsox) 10 février 2020

Lorsque vous voyez #Oscars dans @tvaztecainter

«… Brad Pitt remercie pic.twitter.com/Cj6IfN4VYy

– ฅ (・ ิ ﻌ ・ ิิ ฅ ♡ (@emilianita) 10 février 2020

Écoute du discours de # BradPitt à #Oscars # Oscar2020 pic.twitter.com/1NYXCpLENP

– Cristian GV (@CristianGVPH) 10 février 2020

Personne:

Femmes de moins de 27 ans dans tous leurs selfies: pic.twitter.com/JuSSfdWD1I

– 9000 (@ 9000x) 10 février 2020

QUAND JE VOIS QUE JE GAGNE JOUET STORY 4 ET NON KLAUS. # Oscarspic.twitter.com / 2CbHmQqXOp

– Sin Gracia ™ (@nacisingracia_) 10 février 2020

TOUTES LES VOIX D’ELSA EN CHANTANT DANS L’INCONNU # Oscars pic.twitter.com/4AOQSwSll7

– Pau, BoP (@queenynthenorth) 10 février 2020

Tous les Elsas en ce moment #Oscars pic.twitter.com/7GgtYCoEtA

– Andy Ratgaryen (@CleverSafo) 10 février 2020

Tous les Elsa chantent dans différentes langues le thème de Frozen 2 #Oscars pic.twitter.com/jcR4M8JLpu

– Nico Nicolli (@nicoo_ncl) 10 février 2020

littéralement quand je gagne le bong joon-ho #Oscars pic.twitter.com/rOp10ElRGX

– ʰᵒᵇᵃ ^ ♡ ^ [ego] (@kookoope) 10 février 2020

JOJO A GAGNÉ UN SCRIPT MIEUX ADAPTÉ AHHHH TOUT PARFAIT # Oscars pic.twitter.com/f9oeC79xYX

– Kailany Calabrano (@kcalabranoa) 10 février 2020

Mon Timothée Chalamet est habillé comme conduisant l’ascenseur d’un immeuble gouvernemental. pic.twitter.com/3n6OU1FNc8

– M. Bojangles (@alfunks) 10 février 2020

Restez avec la personne qui vous voit comme Boon Jooh-ho voit son Oscar. #Oscars pic.twitter.com/wzAiSkoCoy

– Bumblebee (@ Lonelywarrior3) 10 février 2020

Quand tu vois ton ex avec quelqu’un d’autre [email protected]#Oscars pic.twitter.com/xKieXtl7cx

– Pato González (@ patog7) 10 février 2020

Honnêtement, le meilleur des #Oscars jusqu’à présent JAJAJA pic.twitter.com/pmTbL8ORbs

– ꪖꪶꫀ (@alejimarg) 10 février 2020

Mon visage pour voir que Toy Story a battu Klaus dans le meilleur film d’animation #Oscars pic.twitter.com/JRNWzeNQru

– Ricardo Belotto (@ RicardoBelotto5) 10 février 2020

Lorsque vos tantes sont déjà bien éthyliques et ne sortez pas le karaoké #Oscars pic.twitter.com/iuA1v0FHKm

– The Happy One (@ The_Happy0ne) 10 février 2020

Chaque année, quand je vois les présentateurs des #Oscars essayer de les faire rire. pic.twitter.com/Q6h6iU9mgt

– Carlos González. (@carlosgvi) 10 février 2020

Yorki voyant qu’il n’a pas gagné comme meilleur acteur de soutien.

#Oscars pic.twitter.com/m8N1Nwd2s4

– Kinetástico (@cinetastico) 10 février 2020

J’ai déjà dit que ça ressemblait à quelqu’un #Oscars pic.twitter.com/io7IWh3clH

– Becca ⁷☠; (@BeccaValens) 10 février 2020

Cherchez-vous un emploi? Timothée Chalamet (@RealChalamet) a des informations importantes pour vous. # Oscars pic.twitter.com/55d94zAFHt

– Ange aux yeux bestiaux. (@sad_dudes) 10 février 2020

Quand vous voyez que tout le monde parle des #Oscars awards mais que vous n’avez vu que les films de Cantinflas, ceux de la sainte et de l’indienne Maria pic.twitter.com/XGoim62mUJ

– patricio Norteño (@Melo_Lamez) 10 février 2020

Les scénaristes des Oscars: ces blagues tueront tout le monde en riant.

Tout le monde: pic.twitter.com/hE9XTHEa2G

– oncle ghostcolour (@ghostcolour) 10 février 2020

pic.twitter.com/BS9IW0ggPl

– Darthnup (@danups_) 10 février 2020

David Lynch, maintenant vous pouvez dormir paisiblement #Oscars pic.twitter.com/7o8ffaFdVY

– Pablo López (@oyejuan) 10 février 2020

Scarlet #Oscars pic.twitter.com/wYkqevXR3n n’a pas gagné

– (@salchipapaporfa) 10 février 2020

Eminem arrive pour chanter pic.twitter.com/Dnzgyr4TXX

– dani ardour (@yoidivichon) 10 février 2020

Regarder Eminem chanter Lose Yourself aux Oscars 2020 #Oscars pic.twitter.com/yly1ppax2v

– Que Show (@Que_Show_) 10 février 2020

C’est comme ça que ça s’est passé quand Eminem est entré sur les #Oscars pic.twitter.com/tBo1hb0Ek0

– COC ∆INE. (@Cocaainero) 10 février 2020

Cela m’est arrivé quand @Eminem s’est présenté à #Oscars pic.twitter.com/EJH6apSyN4

– JT Ruiz (@ JTRUIZ1) 10 février 2020

Gal Gadot dansant et chantant Eminem. Parce que Wonder Woman est tout le temps! #Oscars pic.twitter.com/wcyAoim6D7

– (@batmaniano) 10 février 2020

Ma maman: Je vais dire à tout le monde que tu as pleuré quand Eminem est sorti en chantant Lose Yourself dans les #Oscars

Moi: pic.twitter.com/WrbOafxp9t

– Le bon garçon (@KareemVlogs) 10 février 2020

Votre visage lorsque vous voyez Eminem voler le Show #Oscars pic.twitter.com/cNAsOqqtHJ

– Israel_Rivas (@ IsraelRivas69) 10 février 2020

Comment se fait-il que Joker ne porte pas un seul prix gagné? #Oscars pic.twitter.com/UPyCuHH1Xw

– Ricardo Belotto (@ RicardoBelotto5) 10 février 2020

taika cachant le prix sous la chaise hahahaha je l’aime #Oscars pic.twitter.com/3CxFnZreqV

– ᴶᵘˡᶤ ⴵ (@scarlettdowney_) 10 février 2020

taika cachant le prix sous la chaise hahahaha je l’aime #Oscars pic.twitter.com/3CxFnZreqV

– ᴶᵘˡᶤ ⴵ (@scarlettdowney_) 10 février 2020

Quelqu’un pourrait-il me dire pourquoi Joker n’a toujours rien gagné dans les #Oscars pic.twitter.com/z7Kfiy7XXw

– Isa Peralta (@ aaronisaias64) 10 février 2020

* Chantez Eminem #Oscars # Oscar2020

Martin Scorsese: Je ne comprends pas cette musique de jeunes.

Billie Elish: Je ne comprends pas cette vieille musique. pic.twitter.com/oFcHS1E06R

– Junior_Sarmiento (@ Junior_561) 10 février 2020

* Chantez Eminem #Oscars # Oscar2020

Martin Scorsese: Je ne comprends pas cette musique de jeunes.

Billie Elish: Je ne comprends pas cette vieille musique. pic.twitter.com/oFcHS1E06R

– Junior_Sarmiento (@ Junior_561) 10 février 2020

#Oscars

Et nous continuons .. pic.twitter.com/IXhCYWoQIs

– Danna (@DannaDickenson) 10 février 2020

PUTA MADRE MARCH NE GAGNEZ PAS AVENGERS #Oscars pic.twitter.com/rlRm5Mm0r8

– Pape Momero (@ElPapaMomero) 10 février 2020

Merci #Oscars pour l’hommage à El Lobo et El Zorrillito pic.twitter.com/1aGhv8cQMV

– Vicencio Ortiz Juárez (@ xenxo73) 10 février 2020

Hulk voyant que je ne gagne pas les avengrs #Oscars pic.twitter.com/v9As4A8NIY

– Eduardo670. (@ Eduardo6701) 10 février 2020

Des fans de Marvel regardant comment les Avengers n’ont pas remporté la catégorie Effets visuels # Oscars pic.twitter.com/tMfCnmyb4H

– Jackie – Captain Sharpe⚪ (@ soulregui27) 10 février 2020

Les #Oscars ont pris tellement au sérieux d’être inclusifs qu’ils ont maintenant laissé aller à furros pic.twitter.com/J7J1GAdbW1

– Licona Trash! [COMISIONES ABIERTAS] (@LiconaTrash) 10 février 2020

* Le casting de la toux parasite *

Les assistants des #Oscars: pic.twitter.com/sCjbLN8gSY

– COC ∆INE. (@Cocaainero) 10 février 2020

Ed Maverick triomphe dans les #Oscars: pic.twitter.com/J5OY2SNwtb

– Martinalgui (@MartinoliCuri) 10 février 2020

Quand je vois que Joaquín Phoenix remporte le meilleur acteur. #Oscars pic.twitter.com/oFRPpbKGaM

– Mauricio de la Rosa (@ Mau2kba) 10 février 2020

C’EST LE QUATRIÈME OSCAR QUI PEUT PERDRE RONAN #Oscars pic.twitter.com/DwR7vslVci

– iliana☽ (@ilianacucu) 10 février 2020

Meilleur effet spécial # Oscars pic.twitter.com/dDOQVssZvE

– Álvaro Serrano (@ lvaroSerrano11) 10 février 2020

Quand Hier a commencé à jouer // Mais Billie Eilish a commencé à chanter. #Oscars pic.twitter.com/zQJky40wr4

– Branndon Zuñiga (@branndoom) 10 février 2020

Ma réaction à voir #Parasite gagner le meilleur film #Oscars pic.twitter.com/eCKduF1txx

– Miguel Angel (@MonzMangel) 10 février 2020

Lorsque le casting de #Parasite arrive dans le pays, ils doivent les recevoir à l’aéroport avec: des roses, des applaudissements et une ovation PARCE QU’ILS SONT LA FIERTÉ DE LEUR NATION … @ Korea # Oscars

pic.twitter.com/TThRxZoIGA

– ۗۗۗۗۗۗ Britney⁷ (@Seesawdipity) 10 février 2020

Bong Joon-Ho: 이상 은 저 에게 많은 의미 를 지니고 있습니다.

Traductrice: Elle dit qu’ils manquent de mains pour continuer à peler, le cinéma n’est pas seulement gringo. pic.twitter.com/c9coDWKkyX

– Aaron Mendoza (@AaronMendozaT) 10 février 2020

La meilleure image de # Oscars2020live @salmahayek pic.twitter.com/EbeIncGReF

– Juan Carlos García (@juagarci) 10 février 2020

Je vais voler un Oscar pour le donner à Scarlett # Oscars

pic.twitter.com/JSze5k7NkU

– ✪ ⴵ ᱬ ⍟ (@sebsalianovna) 10 février 2020

#TheIrishman, #Joker: Ils ont fait leurs efforts et ont lamentablement échoué. La leçon est: ne vous efforcez jamais. # Oscars pic.twitter.com/yfG85jKZik

– Je suis Simpsonito (@SimpsonitoMX) 10 février 2020

Bong Joon Ho en ce moment: #Oscars pic.twitter.com/5I1Hg1uBlF

– Bobis (@JLittleFat) 10 février 2020