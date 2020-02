Voici les originaux Netflix les plus chauds que tout le monde regarde cette semaine – .

Autant que ses réseaux rivaux et ses streamers allant de HBO à Disney + apportent tous à l’univers de séries télévisées en streaming convaincantes et bingeable qui créent un énorme arriéré d’émissions pour beaucoup d’entre nous, Netflix est toujours le roi de cette colline , l’écraser absolument en termes de montagne de contenu que la plateforme met à notre disposition d’une semaine à l’autre. C’est-à-dire à la fois du contenu provenant d’autres sources ainsi que de ses propres séries.

Comme nous le faisons chaque semaine, nous suivons le contenu le plus chaud sur les principales plateformes de streaming, et pour la semaine couvrant les 23 et 29 janvier, nous avons cette fois un classement spécifique à Netflix – et un qui se concentre uniquement sur ses propres émissions, donc rien comme The Good Place ou The Office qu’il concède sous licence. Ce qui est intéressant à propos de cette liste, que vous pouvez consulter en détail ci-dessous, c’est à quel point nombre de ces séries sont récentes, avec de nouvelles saisons qui ont chuté sur Netflix ces dernières semaines. Cela montre à quel point Netflix est apte à produire des séries originales comme The Witcher et à les transformer en une force de la culture populaire.

Les données de cette semaine, comme toujours, proviennent de l’équipe du moteur de recherche en streaming Reelgood, qui prend les données agrégées de ses millions d’utilisateurs pour obtenir une lecture sur les émissions les plus populaires de la semaine.

Au sommet de la liste se trouve Sex Education, une série qui a suscité une tonne d’éloges critiques pour sa deuxième saison (qui comprend ce qui a été appelé “Le moment le plus puissant que j’ai vu à la télévision depuis longtemps”). L’émission se concentre sur le personnage d’Otis Milburn – selon Netflix, «un lycéen socialement maladroit qui vit avec sa mère sexologue».

The Witcher and You, à propos d’un propriétaire de librairie meurtrier, continuent de faire preuve de résilience parmi les fans de Netflix et restent en tête de liste chaque semaine. Pendant ce temps, certaines saisons plus récentes font également leur apparition cette semaine, notamment la nouvelle saison «infernale» de Chilling Adventures of Sabrina, ainsi que la saison inaugurale du drame historique Rise of Empires: Ottoman.

Sans plus tarder, voici le récapitulatif des 10 originaux de Netflix que l’équipe de Reelgood a déterminé être le plus chaud de la streamer de la semaine:

Éducation sexuelle

Le sorceleur

Vous

Messie

Dracula

Choses étranges

Aventures effrayantes de Sabrina

Rise of Empires: Ottoman

Faction d’octobre

Perdu dans l’espace

