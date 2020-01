Voici les précurseurs dans chaque catégorie d’acteurs

Les nominations aux Oscars ont été officiellement dévoilées. Au milieu des snobs et des surprises nécessaires, cette année semble – peut-être plus que la plupart – un peu prédéterminée. Alors que la course du meilleur film pourrait encore faire l’objet d’un débat, quatre acteurs très spécifiques ont dominé la conversation dès le début.

Bien sûr, les Oscars peuvent parfois être imprévisibles. Donc, peut-être qu’un ou deux bouleversements peuvent laisser l’un des acteurs ci-dessous rentrer à la maison les mains vides. Mais plus que probablement, ce sont les stars susceptibles de monter sur la scène des Oscars 2020 le 9 février.

Joaquin Phoenix et Taron Egerton aux Golden Globe Awards | Frazer Harrison / .

Meilleure actrice dans un second rôle – Laura Dern

Le puissant drame familial de Noah Baumbach a été un favori critique tout au long de la saison. Pourtant, ni Adam Driver ni Scarlett Johansson – tous deux nominés – ne devraient gagner la nuit des Oscars. Ces catégories sont tout simplement trop compétitives. Au lieu de cela, Laura Dern est la meilleure chance du film.

En tant que procureur de divorce puissant pour le personnage de Johansson, Dern livre un tour fascinant. Elle est également une ancienne candidate pour Rambling Rose et Wild. De plus, elle a connu une formidable résurgence de carrière ces dernières années, grâce aux Big Little Lies de HBO et Star Wars: The Last Jedi.

Attendez-vous à voir Dern décrocher enfin son premier Oscar à moins que sa co-star des Little Women Florence Pugh ne remporte une victoire surprise.

Meilleur acteur dans un second rôle – Brad Pitt

Nominé aux côtés de quatre anciens lauréats, Brad Pitt est la star qui a le plus de chances de remporter un Oscar. Même les cinéphiles qui étaient moins amoureux de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino concèdent que le cascadeur de Pitt, Cliff Booth, est un coup de grâce.

Le film est une lettre d’amour à Hollywood des années 1960. Alors, bien sûr, l’académie est un grand fan. Bien que Tarantino soit confronté à une vive concurrence pour le meilleur film, le réalisateur et le scénario original, son film a presque celui-ci dans le sac. La seule nomination intérimaire précédente de Pitt est venue en 1996 pour 12 Monkeys.

Il doit enfin obtenir son Oscar ici. S’il ne le fait pas, ce sera facilement la plus grande surprise de la nuit.

Meilleure actrice – Renee Zellweger

Une fois que vous êtes sur le radar de l’académie, il est difficile de le glisser. Affaire au point, Renee Zellweger – ancienne gagnante de Cold Mountain – se tient pour gagner son deuxième Oscar pour avoir joué Judy Garland. Judy n’est pas exactement le film préféré de quiconque de l’année, surtout parce qu’il fait partie d’un genre exagéré.

Mais la transformation de Zellweger a fait d’elle une pionnière depuis le début. Certes, la seule autre nomination du film concerne le maquillage et la coiffure. Mais rappelez-vous, Meryl Streep a gagné pour The Iron Lady, un autre biopic avec un ancien vainqueur.

Honnêtement, cela ressemble à la plus fragile des quatre catégories d’acteurs. Mais nous ne savons pas qui est le plus grand concurrent de Zellweger. Peut-être que c’est enfin l’année de Saoirse Ronan?

Meilleur acteur – Joaquin Phoenix

L’un des films dont on a le plus parlé cette année pourrait être celui qui fera de Joaquin Phoenix son premier Oscar tant attendu. Avec 11 nominations, Joker a le plus de nominations de tous les films cette année. Et tout le monde est d’accord avec la performance de Phoenix alors qu’Arthur Fleck, solitaire mentalement malade, fait fonctionner le film dans son intégralité.

Si Phoenix gagne, il sera le deuxième acteur après Heath Ledger à remporter un Academy Award pour avoir joué le supervillain de DC Comics. Les films de bandes dessinées sont de plus en plus acceptés par l’académie. Pourtant, peu s’attendaient à ce niveau de support pour Joker. Phoenix devrait danser avec ce prix.

Là encore, Phoenix – qui compte désormais quatre nominations aux Oscars – fait face à une rude concurrence. Son plus gros? Soit Antonio Banderas de Pain and Glory, soit Driver Driver de Wedding Story.