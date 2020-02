Voici les premiers gros spoilers de l’émission de télévision Marvel qui expliqueront un énorme mystère de «Fin de partie» – .

Marvel a un énorme 14 films et séries télévisées à venir qui sont tous inclus dans MCU Phase 4, y compris six films et huit émissions Disney +. Tout commence dans les salles de cinéma en mai, lorsque Black Widow sortira. Puis, plus tard cette année, les premières émissions Marvel seront disponibles en streaming sur Disney +, y compris une série limitée qui mettra en place ce qui pourrait devenir l’un des films les plus importants de la phase 4. C’est WandaVision, qui est directement lié à Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais ce n’est pas la seule série avec une connexion directe à la suite de Doctor Strange. Il y a une autre émission qui est tout aussi passionnante car elle fournira la réponse à l’un des rares Avengers: Fin de jeu mystères qui restent. Et maintenant, nous pouvons enfin avoir premiers spoilers majeurs du spectacle.

Marvel a confirmé il n’y a pas si longtemps que Loki apparaîtra dans Doctor Strange 2, une révélation qui a d’énormes implications pour le MCU. Loki est mort au début de la guerre à l’infini, et les Avengers n’ont évidemment pas été en mesure de le ramener. Au lieu de cela, ils ont réussi à libérer la version 2012 de Loki qui est apparue dans The Avengers, qui se trouve être de la variété la plus vilaine. Loki a beaucoup évolué dans le MCU, et bien qu’il ne soit pas le héros parfait, il a fait un grand voyage et a compensé ses précédents méfaits en se sacrifiant dans Infinity War.

Le Loki laissé en vie n’a pas encore entrepris ce voyage, et c’est parce qu’il a échappé à son destin de MCU. C’est un Loki différent, de la même manière que le Gamora qui est maintenant en vie est un Gamora différent. Mais alors que 2014 Gamora a été présenté à temps pour le présent 2023 du MCU, nous ne savons toujours pas où se trouve ce Loki 2012 ni comment il pourrait interagir avec Strange.

La réponse la plus simple à cette énigme est que les deux personnages se rencontreront d’une manière ou d’une autre dans le «multivers de la folie». Et si cela se produit, 2012 Loki finira par interagir avec la chronologie principale du MCU.

Bien que nous n’ayons aucun détail officiel sur la série Loki pour le moment, Marvel a discrètement révélé que TVA avait capturé Loki. C’est la Time Variance Authority, l’organisation qui surveille les voyages dans le temps et les délais alternatifs. Maintenant, le célèbre initié de Marvel, Daniel Richtman, a consulté Twitter pour révéler quelques détails sur la série télévisée, renforçant encore plus l’idée que l’émission concerne le voyage dans le temps et que la TVA est impliquée:

D'accord;

Loki parle de voyage dans le temps. TVA est invloved. On dirait qu’ils vont le capturer au début, mais ensuite ils vont l’utiliser pour les aider à obtenir le méchant (?)

Le personnage de Gugu est considéré comme un co-leader, elle est dans 6 épisodes, elle est “A leader” et ils cherchaient également des hommes pour le rôle https://t.co/vZdAn7Tla6

– Daniel Richtman (@DanielRPK) 12 février 2020

La mise à jour de Richtman est venue en réponse à la révélation de Variety selon laquelle Loki avait ajouté Gugu Mbatha-Raw au casting. Il a continué:

(2/2) Cela signifie qu’elle joue probablement le leader de TVA, qui est un homme dans les bandes dessinées – M. Alternity. Le personnage de Own doit apparaître dans 4 épisodes. Jouant probablement Justice Peace.

– Daniel Richtman (@DanielRPK) 12 février 2020

Par «propre», il signifiait probablement le personnage d’Owen Wilson, car l’acteur a récemment été confirmé pour jouer dans la série télévisée Loki. Richtman a également déclaré que Loki deviendrait un agent temporel, ce qui semble intéressant:

Ainsi, le spectacle transformera Loki en un agent de temps. Ce sera donc les légendes de demain de Marvel, je suppose 😅

– Daniel Richtman (@DanielRPK) 12 février 2020

Nous ne savons toujours pas qui sera le principal méchant de Loki, mais les gens commencent à se demander si ce sera Kang:

Cela dit, nous examinons toujours des rumeurs non confirmées ici, car rien à propos de Loki n’est officiel, mis à part le fait qu’il est lié au docteur Strange dans le multivers de la folie. La nouvelle série télévisée devrait être diffusée au printemps 2021, nous en entendrons probablement plus parler dans les mois à venir, d’autant plus que d’autres nouveaux projets Marvel Studios commencent à sortir en salles et Disney +.

