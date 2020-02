Voici les titres des 4 retombées à venir et leurs indices de tracé

Avertissement: cet article contient des spoilers

L’équipe Power a réalisé un mouvement Marvel et a glissé des images post-crédits après la finale de la série. En plus de la scène qui montrait un jeune Jamie St. Patrick, Tommy Egan (joué par l’acteur Shameless Ethan Cutkosky) et Angela Valdes, il y avait quelques plans pour les ramifications à venir de la série principale.

Si vous avez continué à regarder, vous avez vu les indices des nouveaux contes de pouvoir et dans quelle direction ils se dirigeront. Si vous l’avez manqué, voici un aperçu des quatre livres supplémentaires de Power et où ces histoires prendront leurs pistes.

Curtis ’50 Cent ‘Jackson et la créatrice de’ Power ‘Courtney Kemp | Brad Barket / . pour STARZ

«Power Book II: Ghost»

Avec Michael Rainey, Jr. dans le rôle de Tariq St. Patrick, les téléspectateurs verront le retour du mauvais fils ainsi que d’autres visages familiers. Le créateur et showrunner de Power Courtney Kemp et 50 Cent ont déjà partagé que cet acompte reprendra 48 heures après les événements du premier chapitre de Power, et le clip du livre II révèle que l’histoire de Tasha continuera de prison et Saxe est de retour.

Mais les fans rencontreront également le personnage de Monet de Mary J. Blige et Davis Maclean de Method Man, un avocat. Chacun d’eux est intelligent, mais les deux sont pris dans la vie de la rue et nous nous demandons comment – pas si – leurs chemins se croiseront avec les St. Patricks. Selon 50 Cent, Power Book II fera ses débuts en juin dans le créneau horaire original de Power.

«Power Book III: Raising Kanan»

50 Cent taquine un spin-off de Kanan Stark depuis un certain temps et il a finalement confirmé lors d’une apparition sur le podcast de Ryan Seacrest que le spectacle est actuellement en phase de casting. De toute évidence, ce sera une préquelle centrée sur l’éducation de Kanan et la vie dans les rues avant qu’il ne soit envoyé en prison. Nous pensons qu’il est prudent de supposer qu’il courra avec un jeune Ghost, Tommy et Breeze à un moment donné de la série.

«Power Book IV: Influence»

Qui est prêt pour un spin-off de la Tate? L’image montrée pour Influence était une scène mise en place pour la campagne des gouverneurs de Tate et quel que soit le drame politique qui s’y rattache.

Tate a clairement un pied dans la rue et l’autre en politique, et à la fin de l’épisode 14, s’est fait de nouveaux ennemis. Cela se connectera-t-il au Livre II? Ce n’est pas clair, mais celui-ci est dans la salle des écrivains.

«Power Book V: Force»

Alors que les fans ne réclament pas exactement une émission sur Tariq (à ce stade, le personnage a pris la place de Dre comme le plus vilipendé), beaucoup aimeraient regarder une spin-off de Tommy. Vroom vroom a mis le moteur de sa Mustang dans le plan qui annonçait Power Book V: Force, qui devrait avoir lieu sur la côte ouest.

Cependant, sachant ce que nous savons de Tommy Egan, il pourrait encore y avoir des intrigues liées à New York une fois que cette série sera mise en ligne.

Selon Deadline, le chef de Starz, Jeffrey Hirsch, a fait remarquer que Power et Starz entrent dans l’histoire avec ces retombées:

«Dans l’histoire de la télévision, seules quelques émissions choisies ont inspiré quatre extensions de série consécutives, lancées en production et développement actifs en même temps. Ces nouveaux chapitres passionnants continueront le voyage de certains des personnages les plus controversés de Power tout en présentant un ensemble croissant de personnages complexes et distincts ainsi que le drame à indice d’octane élevé qui a placé Power dans une classe à part. “

Les livres trois, quatre et cinq n’ont pas encore de date de sortie, mais les fans qui sont prêts à rester attachés à la franchise peuvent se réjouir de l’arrivée du Livre II cet été.