Voici Natural Selection, le jeu PC Unknown Worlds

Natural Selection est une saga de jeux vidéo pour PC sortie à l’automne 2002 et combinant le FPS (First Person Shooting) avec RTS (stratégie en temps réel). L’histoire de Natural Selection est très similaire à celle présentée dans des jeux comme Halo, car il montre la confrontation typique entre une espèce étrangère (le Kharaa) et une armée américaine (les Frontiersmen).

Le nom du jeu est devenu viral ce matin, après que le gouverneur de l’État de Coahuila, Miguel Riquelme, a immédiatement relaté Natural Selection, avec la fusillade causée par un écolier de sixième année du primaire dans la ville de Torreón. Riquelme, avec un seul test dans ses mains, a suggéré que le mineur pourrait avoir été influencé par le jeu vidéo PC car il portait une chemise avec le titre du jeu. Mais il a également été suggéré que le jeune homme pourrait avoir été inspiré par le massacre de l’Université de Columbine. Sa robe était similaire à celle de l’agresseur américain nommé Eric Harris, et cela a mis fin à la vie de 15 personnes en 1999.

Quant à Natural Selection, un mod Half-Life (1998), Il a été créé par le designer Charlie Cleveland et développé par un petit studio appelé Unknown Worlds Entertainment. Depuis son lancement, il a eu au moins quelques mises à jour avec des changements majeurs: les versions 2.0 et 3.0. La dernière version a été spécialement conçue pour fonctionner via Steam. En 2012, la même étude, composée de seulement sept personnes, a réalisé une suite intitulée Natural Selection 2. En une semaine, elle a été acquise par 144 000 personnes, même s’il a fallu une décennie pour se développer.

«Ce qui a fait la sélection naturelle se démarquer parmi les hordes d’autres modifications de tir qui ont émergé du moteur Half-Life c’était sa concentration sur la coopération: un joueur de l’équipe maritime, par exemple, pouvait jouer le rôle de commandant, en regardant le champ de bataille d’une perspective descendante (par opposition à un angle à la première personne, dans les tranchées) et aboyer les ordres à d’autres joueurs, qui peuvent ou non écouter. Imaginez jouer à un jeu comme StarCraft, par exemple, sauf que lorsque vous donnez un ordre à votre unité, il ou elle pourrait vous ignorer et faire quelque chose de complètement différent. Les unités sont humaines. Et les joueurs ont adoré », expliquent-ils à Kotaku.

Sélection naturelle Il a été téléchargé par au moins 300 000 personnes.

