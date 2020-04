Voici notre classement des dessins animés emblématiques des «Animaniacs»

Aujourd’hui, l’homme avec les dessins animés nous a regardés dans les yeux et souriant a dit notre nom, car il y a une énorme probabilité que les animaniacs ainsi que beaucoup de personnages comme Pinky et Brain reviennent dans nos vies pour un redémarrage. Depuis que nous avons entendu la nouvelle, de nombreux souvenirs nous sont revenus des dessins créés par Tom Ruegger et produits par Steven Spielbierg – qui ont mis de côté la science-fiction pour nous proposer l’une des meilleures séries animées de l’histoire.

Et c’est que de l’intro ils nous ont attrapés, Qui ne se souvient pas avoir chanté avec substance “nous sommes des animaniques, ils nous paient sans travailler”?. Mais au-delà de cette grande chanson tout chez Animaniacs était une fête de l’absurde combiné avec des segments éducatifs, des histoires qui n’avaient souvent aucun sens, des références à la culture pop du moment et un humour beaucoup plus acide que ce à quoi nous étions habitués (et que nous ne comprenions pas à l’époque).

La blague est qu’ils ont réussi à briser les modèles dans l’animation, réussissant à être considérée comme la série la plus regardée de toutes les années 90, là pour eux de vérifier les données. C’est pourquoi se souvenir de ces bons moments que Wakko, Yakko, Dot, Pinky et Brain, Skippy et Slappy et de nombreux autres personnages nous ont laissés, Nous classerons les meilleurs dessins animés dans AnimaniacsNous espérons que vous vous souvenez de chacun d’entre eux ou que vous obtenez au moins un sourire nostalgique lorsque vous les voyez.

Hippos Marita et Flavio

Peut-être que vous ne vous en souvenez pas beaucoup et c’est pourquoi nous avons décidé de les mettre tout le long de la liste, bien que la vérité soit au sous-sol parce que son segment n’était pas aussi bon que nous le pensionsIls faisaient toujours de mauvaises blagues sur les personnes en surpoids. Un couple de personnages qui ne sont pas parvenus à nos favoris dans toute l’histoire des animaniacspour être honnête.

Minerva Mink

C’était un personnage qui était apparemment la version féminine de Pepe Le Pew, qui a utilisé ses charmes et tout à portée de main pour attirer le sexe opposé, et Bien qu’elle ait eu quelques épisodes divertissants, elle n’avait que quelques chapitres individuels, c’est pourquoi beaucoup se souviennent à peine d’elle.. PS: N’essayez pas de rechercher ce personnage dans Google car il est probable que quelque chose n’apparaisse pas.

Temps MIME

La prémisse de ce segment était assez simple, car il s’agissait seulement de voir un pauvre mime souffrir toutes sortes de coups de vieComme si cela ne suffisait pas (et grâce à la tradition de ces artistes) les créateurs de la série ne lui ont jamais donné de voix ou de personnalité, donc malgré des moments que beaucoup aimaient, le personnage est resté là sans pouvoir avancer.

Mindy et boutons

Bien qu’ils aient toujours été projetés comme un dessin animé qui sortait de l’ordinaire, Il y a eu quelques moments où ils se sont tournés vers des histoires un peu plus calmes, bien qu’avec cette touche acide d’animaniacs, et l’un d’eux était Mindy et Buttons. La prémisse était très basique, puisque Buttons (le chien) sauvait toujours Mindy de mourir de différentes manières horribles, mais à la fin, ils finissaient toujours par gronder les bons Botones pour avoir mis toute la viande sur le gril, la vérité est qu’il a donné du courage quand ils l’ont grondé ou traité avec la pointe de sa chaussure.

Katie Ka-Boom

Qui n’est pas devenu punk à la puberté? Eh bien, si vous traversiez ces années difficiles vous vous êtes sûrement identifié à Katie Ka-Boom. Et c’est comme ça, parce que c’était une fille bipolaire qui, lorsque sa famille a essayé de la protéger de beaucoup de situations en lui faisant comprendre la raison, ils ont toujours réussi à la faire sortir de ses boîtes et elle a fini par se transformer en un énorme monstre qui a tout détruit autour d’elle. Où aurons-nous entendu cela auparavant?

Slappy et Skippy

Ces deux écureuils représentaient tout l’humour de la vieille école et malgré tout ils réussissaient toujours à nous faire rire à leur manière. Bien que Skippy était parfois un peu ennuyeux (il est temps de l’accepter), Slappy en valait la peine avec son sens de l’humour particulier et surtout pour sa personnalitéIl était toujours de mauvaise humeur et avait des moyens assez particuliers d’obtenir ce qu’il voulait.

Les pigeons à plumes

Dans le monde immense des animaniacs, les colombes à plumes ont un endroit gardé avec amour pour tous les cinéphiles, parce que ces trois personnages de gangsters, Pesto, Squit et Bobby étaient des versions de dessins animés de Robert De Niro, Ray Liotta et Joe PesciY a-t-il quelque chose de plus cool que ça? Au cas où ils n’étaient pas assez dur à cuire Ils vivaient dans une statue de Martin Scorsese! Sans aucun doute, nous pouvons dire que les aventures de ce trio avaient beaucoup de personnalité.

Bonne idée, mauvaise idée

Bien qu’il ait duré pratiquement quelques secondes pendant Animanics et n’avait pas de section fixe dans la série animée, a réussi à devenir l’un des segments les plus populaires. Nous y avons vu le Lord Skeleton, qui a servi d’exemple de ce qui était bien ou mal dans différentes situations, qui a toujours apprécié les bonnes situations et a souffert horriblement des mauvaises. En fait, il avait un chapitre intitulé Bone Hands Skeleton, une parodie assez drôle de The Scissor Hands Man.

Rita et Runt

Nous approchons des premières places mais avant que nous ayons un duo qui a sans aucun doute pris beaucoup de nos applaudissements, Rita et Runt. Le chat et le chien qui chantent errants à la recherche d’une maison pour se mettre dans cette position pour être l’un de ces cas de couple inégal qui a réussi à être un succès complet. Si vous voulez vérifier la grandeur de ces deux en action, consultez le chapitre Miseranimals, un véritable chef-d’œuvre pour tous les amateurs de comédies musicales.

Kikiri boo

Il n’y a aucun moyen de ne pas aimer Kikiri Boo. Son histoire était très simple, car c’était un poulet géant qui se déguisait en humain afin de tromper les autres.Oui, bien qu’il y ait toujours eu l’étrange qui a dit que c’était un poulet et ils ont fini par le découvrir. La grande chose à propos de ce personnage était les milliers de costumes qu’il a sortis pour accomplir sa mission et ils ont même ressuscité il y a quelques années avec quelques très bons mèmes.

Yakko, Wakko et Dot

Les trois frères Warner étaient les protagonistes et devaient donc être au bon endroit. Et ils avaient pratiquement tout, ils étaient amusants, irrévérencieux et nous ont toujours laissé une sorte d’enseignement grâce à des segments comme La Rueda de la Moraleja – qui nous a involontairement préparés à affronter la vie adulte -, des parodies de grands films et des séries de l’époque comme Star Wars, Rugrats, Alien, 2001: A Space Odyssey et même Power Rangers et sa rencontre avec des artistes importants comme Keanu Reeves, Mel Gibson, Jennifer Aniston, Jim Carrey, Cher, Prince, The Who et même Beatles ce ne sont que quelques-uns des artistes qui ont fait leur apparition dans Animaniacs. Il était tout simplement préférable de les voir en action.

Pinky et le cerveau

Sans aucun doute, ils devraient être les premiers, ce n’est pas pour rien qu’ils ont réussi à avoir leur propre série animée et voler nos cœurs avec des plans si fous que ces deux souris de laboratoire pourraient penser à conquérir le monde. Il est également temps de l’accepter, Nous nous attendions tous à voir des Animaniacs même si ce n’était que quelques minutes des aventures de Pinky et Brain.

Il est maintenant temps de voter, selon vous, quel a été le meilleur dessin animé Animaniacs?