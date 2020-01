Voici pourquoi cette planète était un choix étrange pour se terminer dans “ The Rise of Skywalker ”

The Rise of Skywalker visait à mettre fin à la trilogie de Star Wars et à terminer la saga Skywalker qui a commencé il y a des décennies. Bien que les fans soient divisés depuis sa création, cela a fini les scénarios des personnages bien-aimés impliqués dans les suites. Et dans le cas de Rey, elle a adopté une identité qui lui convient le mieux et son voyage.

Mais il y a une chose qui rend ses derniers moments à l’écran plutôt intéressants: où se termine l’histoire. Spoilers à venir pour The Rise of Skywalker.

Affiches «Star Wars: The Rise Of Skywalker» au marathon «Star Wars» organisé par Nerdist à Hollywood, Californie | JC Olivera / .

Au final, Rey enterre les sabres laser de Luke et Leia sur Tatooine

Après que Rey ait fait appel aux voix des Jedi du passé et vainc Palpatine, la Résistance gagne. Tout le monde applaudit à son port d’attache, et c’est finalement une fin heureuse. Mais mélangé à tout cela, il y a une nuance douce-amère maintenant que cette ère de Star Wars est terminée. Et pour le ramener à la maison, les écrivains – J.J. Abrams et Chris Terrio – ont fait enterrer Rey et les sabres laser de Leia dans le sable de Tatooine.

Terrio a déclaré au Hollywood Reporter le 30 décembre que c’était un «pèlerinage» de Rey pour «honorer ses deux maîtres Skywalker».

La maison d’enfance de Leia, Alderaan, n’existe plus, mais la maison d’enfance de Luke, Tatooine, existe. Rey amène les sabres là-bas pour honorer les jumeaux Skywalker en les reposant – ensemble, enfin – là où tout a commencé. La planète la plus éloignée du centre lumineux de l’univers, mais un endroit magnifique et paisible pour enterrer deux objets sacrés.

Et lors d’une conversation avec IndieWire le 30 décembre, Terrio a également déclaré que c’était aussi une fin appropriée pour Rey. “Maintenant, elle, faisant partie de l’héritage Skywalker, allait poser les sabres et les reposer ensemble”, a-t-il déclaré. Ces raisonnements sonnent bien, mais les enterrer sur Tatooine était un choix étrange quand on regarde l’histoire dans son ensemble.

L’histoire des Skywalkers avec Tatooine n’est pas agréable

Star Wars concerne finalement Skywalkers, d’où la fin de la saga Skywalker et son titre approprié: The Rise of Skywalker. Il pourrait facilement faire référence à la famille dans son ensemble car ils sont essentiels à l’équilibre de la Force. Anakin passe de l’esclave au Jedi au Seigneur Sith au sauveur de l’équilibre; Luke monte vers le Maître Jedi, tombe, puis redevient enseignant; et la connexion de Ben Solo et Rey ramène l’équilibre. Donc, en théorie, il est logique que Rey repose les sabres laser de la famille ici.

Cependant, Tatooine n’a été gentille avec aucun des Skywalkers. Anakin était un esclave sur cette planète, que nous voyons dans Phantom Menace. Bien sûr, c’était sa maison, mais c’est aussi là qu’il est retourné pour trouver sa mère kidnappée par Tusken Raiders. Elle y meurt dans ses bras, et il poursuit sa première série de tueries alimentée par la haine et la vengeance. Charmant! Et n’oubliez pas: Anakin déteste le sable. C’est peut-être même ce qui l’a initié à l’émotion interdite, qui sait.

Et oui, Luke a également grandi sur Tatooine, mais il n’a pas aimé du tout et a sauté sur l’occasion de partir. Leia n’a aucun lien familial ou affectueux avec la planète; elle était une esclave sexualisée à Jabba le Hutt là-bas. Tatooine n’a fait que des mauvais souvenirs aux Skywalkers, donc c’est un choix étrange pour Rey d’y enterrer les sabres laser. En théorie, bien sûr, cela a du sens. Mais pas quand on pense à l’histoire.

Ne vous inquiétez pas: Rey ne reste pas sur Tatooine

Quoi qu’il en soit, Rey ne vit pas ses jours en ermite sur une autre planète sablonneuse et désertique. Terrio a déclaré au Hollywood Reporter dans la même interview, qu’ils pensaient que c’était un excellent moyen de clore l’histoire de Rey, mais elle ne s’arrête pas là. “L’arc de Rey sur trois films a à voir avec le fait qu’elle trouve l’appartenance qu’elle recherche avec la nouvelle famille qu’elle a trouvée au sein de la Résistance. La toute dernière chose que Rey ferait après tout cela serait d’aller vivre seul dans un désert. »Ainsi, dans vos canons, vous pouvez continuer à imaginer des aventures épiques avec Rey, Finn et Poe.

Dans l’interview avec IndieWire, Terrio a également déclaré que Tatooine n’était qu’un endroit pour rendre “ses respects” et a défait “le péché originel à la fin du troisième film, qui est la séparation des jumeaux”. Peu importe où Rey enterre le sabres, le symbolisme derrière Luke et Leia se réunissant dans la mort lorsque le destin les a séparés à la naissance est plutôt beau.