Voici pourquoi la série Disney + Rogue One Prequel à propos de Cassian Andor pourrait figurer en tête de liste “The Mandalorian”

Maintenant que nous ne verrons pas Baby Yoda avant l’automne 2020, les fans de Star Wars implorent le début de la prochaine série Disney +. Le dernier chapitre de The Mandalorian a été diffusé le 27 décembre 2019.

La nouvelle série Obi-Wan Kenobi (avec Ewan McGregor) et la série Cassian Andor (Diego Luna) devraient commencer à tourner en 2020. Voyons pourquoi les fans croient que la préquelle de Rogue One: A Star Wars Story pourrait même mieux la popularité de The Mandalorian.

Quand la série Cassian Andor sera-t-elle diffusée sur Disney +?

Une date de sortie est encore inconnue pour la série préquel de Rogue One. L’émission commencera à tourner à Londres en 2020. Elle sera probablement diffusée au début du 2021, selon Radio Times.

Qui jouera dans la nouvelle série «Star Wars» sur Disney +?

Diego Luna reprendra son rôle de Cassian Andor, le chef rebelle qui a conduit l’équipe à voler les plans de l’étoile de la mort dans Rogue One. Il meurt à la fin du film, donc les fans sont ravis de le revoir dans la nouvelle série.

“Ça a été trois années difficiles”, a déclaré Luna aux fans lors de l’Expo D23 2019. “Mes enfants ne me regarderont pas dans les yeux”, a-t-il admis, affolé par la disparition de son personnage.

K-2SO, le droïde impérial reprogrammé d’Andor, fera également son retour dans la série. Alan Tudyk reprendra son rôle de latéral du droïde. Pendant le film, K-2SO est également décédé, donc la série est officiellement une préquelle.

Aucune autre étoile n’est confirmée; cependant, Geneviève O’Reilly, Alistair Petrie et Ben Daniels sont tous des espoirs.

Annuaire, Tony Gilroy, qui a écrit d’énormes parties de Rogue One, est à bord pour diriger plusieurs épisodes ainsi que le pilote de la série. Stephen Schiff sera le showrunner.

De quoi parlera la série Prequel «Rogue One»?

Les détails entourant la préquelle révèlent qu’il s’agit d’une série d’espionnage inspirée du film. Pour toute autre nouvelle, nous nous tournerons vers Luna, puisque Disney ne laisse sortir aucun spoilers.

“Oui, nous aurons un moment telenovela”, a déclaré Luna à la foule au D23. “Vous pouvez pleurer quand je vous dis, ‘Te extraño K-2.'”

La star promet dix heures ou plus de Cassian et K-2SO, ainsi que quelques instants mettant en vedette son passé de telenovela.

Nous pouvons supposer que la série impliquera plusieurs missions d’espionnage à la suite des deux personnages alors qu’ils combattent l’Empire. Il devrait y avoir une histoire de fond sur la façon dont le droïde a été reprogrammé ainsi que sur la façon dont les deux se sont rencontrés.

Pourquoi les fans pensent-ils que la nouvelle série pourrait dépasser le succès de “The Mandalorian”?

De tous les films Star Wars depuis que Disney a repris la franchise, Rogue One reçoit le plus d’amour. Les fans pensent que c’est le meilleur film autonome. Alors que The Mandalorian n’avait pas de stars que les fans connaissaient et aimaient déjà.

“Le meilleur film de l’ère Disney de loin”, a écrit un fan de Star Wars sur Reddit. “Je ne peux pas attendre le spectacle de Cassian!”

“Oui”, a convenu un autre utilisateur. “Alan Tudyk, car K2 est incroyable.”

Les fans ont demandé une suite à Rogue One, et maintenant ils obtiennent une série entière.

“Rogue One était de premier ordre”, a ajouté un autre Redditor. «La bataille spatiale m’a époustouflé – la manœuvre de Star Destroyer était tellement« un style de rébellion ». J’ai fait preuve d’empathie pour les personnages et je me suis senti émotionnellement engagé. Ce fut vraiment un excellent ajout à la saga et a beaucoup étoffé la rébellion. »

“K-2SO, le droïde préféré de Star Wars”, a écrit un autre fan.

La seule chose dont la série Cassian Andor a besoin est une grande révélation impliquant une adorable créature digne d’un mème, et cela pourrait surpasser le succès de The Mandalorian. Vous pouvez regarder la série sur Disney + en 2021.