Voici pourquoi les fans pensent que Jamie Lynn Spears a jeté de l’ombre sur Justin Timberlake

Jamie Lynn Spears était autrefois une étoile montante dans les années 2000. Spears était surtout connu pour avoir joué dans la série à succès Zoey 101 et aussi pour avoir une célèbre sœur aînée.

De nos jours, Spears ne retient plus autant d’attention qu’auparavant. Cependant, elle a récemment fait la une des journaux pour avoir fait quelque chose de choquant sur Instagram. Les fans croient que cela pourrait être une ombre dirigée vers l’ex-petit ami de sa sœur Britney, Justin Timberlake.

Britney Spears et Justin Timberlake étaient un couple de haut niveau

Jamie Lynn Spears et Britney Spears | Groupe d’images LA / Disney Channel via .

Britney et Timberlake étaient l’un des jeunes couples les plus chauds d’Hollywood à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les deux se sont rencontrés sur Mickey Mouse Club, puis sont devenus les plus grandes stars de l’industrie musicale à l’époque. Spears a réussi en tant qu’artiste solo tandis que Timberlake faisait partie du célèbre groupe de garçons * NSYNC.

Cependant, Britney et Timberlake ont rompu en 2002. Depuis, ils ont partagé un peu de leur relation. Timberlake a souvent insinué que Britney l’avait trompé. Il a écrit sa chanson à succès “Cry Me A River” après la rupture, et le vidéoclip mettait en scène Timberlake en train d’attraper sa petite amie (une sosie de Britney) dans l’acte.

Britney a partagé plus tard que Timberlake lui avait dit que son clip la comprendrait, mais elle aurait été aveugle quand il a été publié parce qu’il ne lui avait pas dit de quoi il s’agissait.

En tout cas, les deux n’étaient pas amis après ça. En 2011, Timberlake a révélé qu’il n’avait pas parlé à Britney en «9 ou 10 ans».

Jamie Lynn Spears a publié une photo de retour mettant en vedette l’ancien couple

Il est sûr de dire que la relation entre Britney Spears et Justin Timberlake est toujours un peu amère.

La sœur cadette de Britney a récemment publié une photo de retour qui comprenait l’ancien couple ainsi que Natalie Portman. Des lances pouvaient être vues au milieu tandis que Britney, Timberlake et Portman étaient assis autour d’elle.

“Rien de tel que des souvenirs d’enfance…”, a écrit Spears dans la légende.

Cependant, alors que Spears a fini par taguer tout le monde sur la photo, elle n’a pas tagué Timberlake.

Les fans théorisent pourquoi Jamie Lynn Spears n’a pas tagué Justin Timberlake

Cette petite action a provoqué la frénésie de nombreux fans alors qu’ils essayaient de comprendre pourquoi Spears n’avait pas tagué Timberlake.

“Je suis sûr que cela dépend de la façon dont il a traité Brit”, a écrit un abonné.

“Je vois ce que vous avez fait, et vous êtes une légende”, a déclaré une autre personne.

Certains fans ont également souligné le fait que Spears et Timberlake ne se suivent pas, ce qui pourrait être le signe qu’ils n’ont pas beaucoup de relation. C’est peut-être la raison pour laquelle Spears n’a pas jugé utile d’attirer l’attention de Timberlake sur la photo.

“Elle ne veut probablement pas le déranger donc pas besoin de le taguer”, a commenté un fan.

Justin Timberlake est actuellement impliqué dans un scandale

Il est également possible que Spears n’ait pas voulu impliquer Timberlake dans les activités de son compte Instagram, car il a déjà beaucoup de choses à faire dans sa vie en ce moment.

En novembre, des photos de Timberlake se tenant la main avec la co-star Alisha Wainwright ont fait surface. Timberlake a été rapidement accusé d’avoir trompé sa femme de sept ans, Jessica Biel. Il a fini par présenter des excuses pour l’incident, affirmant qu’il “avait fait preuve d’une grande erreur de jugement” et qu’il “aurait dû mieux savoir”.

Malgré le fait que Timberlake semble prêt à sortir de ce scandale, les fans et les médias ne le lâchent toujours pas. Il a également été signalé que Bienne avait toujours des problèmes de confiance avec Timberlake, bien qu’il ne semble pas que le couple divorce bientôt.