Voici pourquoi les fans sont divisés sur Taika Waititi réalisant un film ‘Star Wars’

La niche cinématographique que Taika Waititi s’est taillée au cours de la dernière année est plus que stupéfiante, et c’est une vision facilement applicable à divers genres. Aussi large qu’il va de Thor: Ragnarok à Jojo Rabbit, le style de film Waititi est évident dans les deux, tous avec des touches originales.

Aussi divers et malléable que soit son style de réalisateur, personne n’aurait pensé qu’il pourrait l’appliquer à un film Star Wars. Et pourtant, des nouvelles sont arrivées, il a été choisi pour diriger quelque chose dans la timonerie de Star Wars.

Que cela signifie quelque chose pour Disney + ou directement pour les théâtres, c’est toujours dans l’air. Bien sûr, son association avec The Mandalorian a probablement fait toute la différence. À ce stade, Star Wars a besoin de nouvelles visions uniques tout en gardant un pied dans la nostalgie.

Tous les fans ne sont pas satisfaits de l’idée d’un film Waititi ‘Star Wars’

Reddit, comme d’habitude, est devenu le baromètre numérique de l’opinion des fans sur les choses liées aux films de franchise. Il n’y a pas de pénurie d’opinion sur l’annonce de l’attente de Waititi dans la mêlée Star Wars.

L’un des plus gros bœufs avec la base de fans est que Waititi est surtout connu pour la comédie, quelque chose que Star Wars ne fait pas toujours en abondance. D’un autre côté, il y a vraiment plus de comédie dans les films que les gens ne s’en souviennent.

Dans la mémoire des fans, ils pensent que l’intrigue globale est l’une des plus dramatiques de l’histoire du cinéma. Revenez en arrière et regardez certaines des scènes de la trilogie originale et on se souvient de l’interaction hilarante entre Han, Leia et Luke.

Waititi est habile à créer des types de dialogue similaires à ceux de son récent Jojo Rabbit. En tant qu’acteur, il peut faire la même chose que celle qu’il a vue avec l’IG-11 dans The Mandalorian.

Devrait-il y avoir un film comique «Star Wars»?

On peut faire valoir que la comédie commence à bien fonctionner dans des genres inattendus comme la science-fiction et les films de super-héros. Waititi a joué un grand rôle dans la formation de ce film basé sur sa comédie loufoque de marque apportée à Ragnarok. Bien que des chemins similaires aient été croisés à travers des films comme la franchise Deadpool.

C’est une formule prouvée et réalisable, y compris le style comique de Waititi qui se fond en quelque sorte parfaitement avec le personnage de Thor. Il y a maintenant de bonnes chances qu’il puisse apporter cette esthétique à un film Star Wars, quelque chose que la franchise pourrait bien faire.

Qui ne voudrait pas voir une nouvelle histoire dans la galaxie de très loin avec une intrigue plus légère que les histoires sinistres habituelles de lutte contre le mal? Il pourrait y avoir des centaines d’histoires à raconter, allant de Stormtroopers incompétents à peut-être explorer plus de droïdes ou de créatures extraterrestres extra-terrestres.

Cependant, toutes les réponses de Reddit n’étaient pas à bord, Waititi pénétrant dans l’univers de Star Wars. On craint apparemment de devenir trop idiot au point où cela ressemble à une parodie plutôt qu’à un vrai canon.

Doit-il réaliser un film ou une émission IG-11?

Imaginez Waititi en mesure de revenir en tant que IG-11 (peut-être dans un prequel, ou reconstruit) et être capable de le diriger lui-même. Beaucoup de gens ont trouvé IG-11 l’un des meilleurs personnages de The Mandalorian, ce qui rend son autodestruction sacrificielle dans le dernier épisode de la saison un un peu troublante.

Sa voix fonctionne comme le droïde mérite d’être entendue à nouveau, et il est possible que le droïde revienne de toute façon dans la saison deux car (spoiler!) Personne n’est vraiment parti, y compris les droïdes. De plus, il serait intéressant de voir comment l’IG-88 de The Empire Strikes Back est lié à l’IG-11.

Grâce au penchant de Waititi pour prendre des sujets lourds et les rendre plus légers, un conte IG-11 pourrait être le meilleur pari. À moins qu’il ne veuille simplement rester derrière la caméra, ce qui pourrait être impossible si vous jouiez son rôle unique de Hitler dans Jojo Rabbit.

Il devrait trouver une nouvelle direction pour que cela ne ressemble pas à un knock-off Thor: Ragnarok. Connaissant son style, il voudra apporter une humanité comique à un personnage humain, à moins qu’il y ait un peu d’humain dans IG-11 après tout.