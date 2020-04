Voici pourquoi Meryl Streep rend Mamma Mia magique | Les choses

Mamma Mia, c’est reparti! Soyez honnête, vous n’avez pas simplement lu cela… vous l’avez chanté. La comédie musicale de 2008 a fait son chemin dans nos vies et nos cœurs et nous a laissé encore chanter le long des paroles de ses chansons, 12 ans plus tard. Meryl Streep, une actrice emblématique, incarne l’un des personnages principaux, Donna, une mère, qui essaie de tout garder ensemble tout en dirigeant une entreprise et en élevant sa fille. Le film se concentre sur sa fille, Sophie, mais il est clair que le personnage de Streep, Donna, est également au cœur de l’intrigue.

L’histoire est en tant que telle; Sophie ne sait pas qui est son père, car elle a été élevée par sa mère, Donna. Son mariage approche et après avoir fouillé dans les vieux journaux intimes de sa mère, elle découvre que son père peut être l’un des trois hommes. Elle invite tous les trois au mariage, et le chaos s’ensuit. Bien sûr, il y a une fin heureuse après la fin, mais il y a beaucoup de défis et d’obstacles que Sophie et Donna doivent surmonter pour s’assurer que son mariage soit un succès. Par essais et erreurs, Sophie et Donna travaillent ensemble pour faire de cette occasion une soirée inoubliable.

Streep est douée à la fois pour ses talents de chanteuse et d’actrice et a vraiment apprécié la production de ce film. L’un des thèmes centraux du film est l’importance d’une relation mère-fille forte. Selon Daily Mail UK, quelque chose qui est «au cœur du film est la difficulté que le personnage de Meryl et sa fille, Sophie, traversent pour se lâcher. Dans une scène, la musique jouée est Slipping Through My Fingers, qui était une chanson très spéciale pour nous tous. »

Streep chante de nombreuses chansons populaires du classique de Broadway, notamment Money, Money, Money et Dancing Queen. Streep et Seyfried (actrice qui joue Sophie) réfléchissent avec tendresse au lien mère-fille qu’ils ont partagé sur le tournage. Daily Mail UK rapporte que Streep et Seyfried “se sont tous deux fortement identifiés [slipping through my fingers] scène. Nous avons parlé de tout ce qui pourrait arriver lorsqu’une mère et sa fille s’entraident pour se préparer à un mariage… et c’était incroyablement touchant de les voir faire cette scène. “Le jeu dans ce film est incroyable et la relation du duo mère-fille est doux et accessible aux téléspectateurs qui sont proches de leur propre mère.

Streep rend vraiment le film incroyable, émouvant et motivant à regarder et il est difficile de voir le film sans chanter. Streep s’est amusée sur le plateau et a participé à une relation mère-fille qui se sent vraiment authentique. Elle a ri, pleuré et évoqué ses propres expériences. Ce film est bon pour toute la famille, et il y a des personnages et des scènes auxquels tout le monde peut s’identifier. Ce film prouve que “vous pouvez danser, vous pouvez jive [and have] le temps de ta vie! “

