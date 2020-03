Voici pourquoi Nick Wilson semble avoir voté pour un voyou

Dans le quatrième épisode de Survivor 40: Winners at War, une tribu a fait exploser l’une des plus grandes pistes de l’histoire du défi Survivor et a dû se rendre au Conseil tribal. Le vote apparemment voyou d’un concurrent pour un compagnon au hasard a confondu de nombreux fans.

*ALERTE SPOILER * Cet article contient des informations révélées dans Survivor 40: Winners at War Episode 4, y compris qui a été élu au bord de l’extinction.

Nick Wilson | Robert Voets

Nick Wilson sur «Survivor 40: Winners at War»

En 2020, le champion de David contre Goliath, Nick Wilson, est revenu pour la 40e saison, Winners at War, pour affronter 19 autres anciens vainqueurs pour un autre titre de Sole Survivor et un énorme prix de 2 millions de dollars.

En tant que champion le plus récent à revenir, le natif du Kentucky n’était sur le radar de personne entrant dans le match. Il s’est rapidement aligné sur un autre vainqueur récent, Wendell Holland, avant que Yul Kwon ne les invite dans son alliance des «agents libres», ou alliance composée de joueurs qui n’ont joué qu’une seule fois et n’ont aucune connexion dans le jeu.

Pour les trois premiers épisodes, Nick a volé si bas sous le radar qu’il a rarement eu de confessionnal. Cependant, il a pris une immense avance lors du défi d’immunité sur un puzzle qu’il avait précédemment remporté dans le quatrième épisode.

Présentation de la tribu rouge: Tony Vlachos, Wendell Holland, Amber Mariano, Kim Spradlin-Wolfe, Sophie Clarke, Sarah Lacina, Nick Wilson, Sandra Diaz-Twine, Yul Kwon et Tyson Apostol. #Survivor pic.twitter.com/vxF9ra2rJP

– SURVIVOR (@survivorcbs) 21 janvier 2020

Par conséquent, Dakal a dû se rendre à leur deuxième conseil tribal, et Tyson Apostol a immédiatement jeté le nom de Nick là-bas. Le champion Blood vs. Water a correctement identifié l’alliance des agents libres et a voulu éliminer l’un d’entre eux avant de l’avoir en premier.

Donc, Tyson a préféré que le défenseur public rentre chez lui car il sentait que Nick ne faisait pas grand-chose autour du camp, a lancé le défi pour eux et n’a aucun lien. Tyson a fait campagne auprès de presque tout le monde pour voter contre le natif du Kentucky, y compris l’allié de Nick, Yul.

Bien sûr, le champion des Îles Cook a rapporté la nouvelle à Nick, qui était blessé que son «idole» le veuille hors du jeu. Par conséquent, ils ont habilement renversé le vote et envoyé Tyson au bord de l’extinction.

Pourquoi Nick Wilson a apparemment voté pour un voyou

Alors que tout le monde dans la tribu a écrit le nom de Tyson, le vainqueur Blood vs. Water a voté pour Nick, qui a étonnamment voté pour Kim Spradlin-Wolfe.

Lorsqu’il a tenu le parchemin devant la caméra, il a expliqué qu’il devait voter pour elle au cas où Tyson jouerait une idole. Les votes ce soir-là étaient sept pour Tyson et un pour Nick et Kim.

Par conséquent, si Tyson a joué une idole comme Nick le soupçonnait, le vote de Tyson aurait envoyé le défenseur public au bord. Connaissant déjà le vainqueur Blood vs. Water prévu d’écrire son nom, Nick a voté pour que Kim force une égalité au cas où Tyson retirerait une idole.

Ensuite, Nick serait en mesure de plaider pour sa vie lors du nouveau vote, se sauvant potentiellement, au lieu de quitter immédiatement le jeu s’il avait également voté pour Tyson.

À la fin du conseil tribal, son alliée Sophie Clarke s’est retournée et lui a donné une tape rassurante sur la jambe. De nombreux fans se sont demandé si Sophie, avec qui Kim avait partagé son idole plus tôt, l’avait révélée à Nick, puis lui avait dit de voter pour le champion du monde au cas où elle le jouerait pour Tyson.

Cependant, cela semble peu probable parce que Nick a dit qu’il avait peur que Tyson ait une idole dans l’isoloir, pas qu’il pensait qu’elle lui donnerait son idole. Par conséquent, Nick a probablement agi de son propre chef lorsqu’il a décidé de voter pour Kim. J’espère qu’elle ne sera pas trop contrariée à ce sujet une fois de retour au camp.

Regardez Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS.