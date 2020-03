Voici pourquoi Willow Smith vient de se raser la tête

Willow Smith a une toute nouvelle coupe de cheveux! Après ses débuts il y a quelques jours, il a été révélé qu’il y avait une raison plus profonde et plus inspirante derrière la décision de l’artiste de changer un peu les choses.

Willow Smith en 2019 | Ron Adar / SOPA Images / LightRocket via .

Willow Smith sort avec Tyler Cole

Le petit ami de Smith est un acteur et musicien de 21 ans nommé Tyler Cole. Ils ont été vus pour la première fois ensemble vers avril 2018 lorsqu’ils ont été repérés au cinéma. Cole est également allé avec la famille Smith en vacances en Méditerranée.

Ils ont également une relation professionnelle de travail. Cole a figuré sur une chanson de l’album de Smith, Willow.

Plus récemment, ils ont également créé ensemble un groupe appelé The Exhibit. Les deux ont également tourné ensemble pour promouvoir l’album de Smith. En ce qui concerne le théâtre, Cole a récemment joué un rôle récurrent dans la réunion de famille de Netflix et est également apparu dans le film Between the Miles.

Elle appelle sa coupe de cheveux «symbolique»

Récemment, Smith a demandé à Cole de se raser les cheveux lors de son exposition de 24 heures au Geffen Contemporary au Museum of Contemporary Art. Sa mère, Jada Pinkett Smith a publié une vidéo de la coupe de cheveux sur Instagram. Elle a légendé la vidéo «@willowsmith à son expérience interactive. Mon bébé s’est rasé la tête! Encore!”

Une source a déclaré à HollywoodLife: «Willow s’est rasé la tête pour une raison symbolique, elle veut laisser le passé derrière elle. Elle a eu des problèmes d’anxiété, mais elle se sent très autonome et prête à reprendre sa vie en main. Se raser tous les cheveux était un moyen de tout libérer et de recommencer à zéro. »

Comme le nom de leur groupe, leur exposition s’appelait «The Anxiety». Sur la coupe de cheveux, la source a ajouté: «Elle est si heureuse de l’avoir fait, elle n’a aucun regret. Elle aime son nouveau buzzcut. Et il en va de son petit ami Tyler, cela lui convient. ”