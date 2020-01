Voici quand les premières de la saison 3 de ‘Good Girls’ (et comment rattraper son retard avant qu’il ne le fasse)

Good Girls, avec Retta, Mae Whitman et Christina Hendricks, est l’une des séries les plus populaires sur NBC aujourd’hui. La saison 3 est de retour très bientôt, et les fans ont hâte de voir ce qui se passe avec leur équipe préférée de femmes dangereuses. Voici quand il revient, à quoi s’attendre et comment rattraper son retard si vous êtes en retard.

La série NBC «Good Girls» a été diffusée pendant deux saisons

Good Girls Saison 2: Retta comme Ruby Hill, Mae Whitman comme Annie Marks, Christina Hendricks comme Beth Boland | Jordin Althaus / NBC

Good Girls est diffusé sur NBC. La saison 1 a débuté en février 2018, diffusant 10 épisodes et se terminant en avril. La prémisse suit trois femmes: les soeurs Beth et Annie, et leur amie d’enfance, Ruby. Toutes sont des mères et luttent, d’une certaine manière, pour joindre les deux bouts. Alors, ils proposent un plan dangereux.

Si la première saison voit les femmes plonger leurs orteils dans le monde du crime, la seconde les montre faire face à tout le poids de cette décision et tenter de se retirer. La saison 2 de Good Girls a été diffusée pendant 13 épisodes de mars à mai 2019.

La saison 3 a été annoncée en 2019

Alors que la saison 2 s’est terminée, une fois de plus, avec un cliffhanger assez, les fans seront soulagés de savoir qu’il y a une troisième saison en cours. En fait, Good Girls a été renouvelé au milieu de la saison 2, ce qui est toujours un bon signe pour une série en réseau.

Les stars de l’émission étaient aussi excitées que les fans. Retta a appris la nouvelle le jour de son anniversaire en écrivant: «Une autre saison où cette maman prend des risques au nom de la« famille ».» Pendant ce temps, Whitman a simplement écrit: «NOUS AVONS OBTENU POUR LA SAISON TROIS YAAAAAAAAAAAAALL # GOODGIRLS4EVA».

Quand débute la saison 3 de «Good Girls»?

Comme les deux saisons précédentes, Good Girls a reçu un ramassage de mi-saison. Alors que cela était considéré comme une machine à sous défavorable, ce n’est plus le cas, et permet de tourner des spectacles à différentes périodes de l’année, ce qui est préférable pour de nombreux acteurs.

La saison 3 de Good Girls sera diffusée le 16 février 2020 à 10 / 9c, reprenant son créneau horaire du dimanche soir sur NBC. Et nous sommes très enthousiasmés par ce qui va arriver pour ces femmes, leurs familles et les actes sournois qu’elles sont tenues de commettre.

Les saisons 1 et 2 sont sur Netflix

Si vous n’êtes pas au courant de tout ce qui est bon les filles, il n’ya aucune excuse. La saison 1 est sur Netflix depuis un certain temps, et maintenant la saison 2 est également lancée, pour les téléspectateurs américains. Pour les fans internationaux de l’émission, la saison 2 est disponible depuis un certain temps.

La question devient maintenant – comment cela changera-t-il à l’avenir? La saison 3 sera, comme les saisons précédentes, publiée chaque semaine sur NBC.com, l’application NBC et Hulu le lendemain de la diffusion de chaque épisode. Cependant, avec la plate-forme Peacock en attente qui devrait sortir en 2020, Netflix ne devrait pas voir la saison 3 de Good Girls (du moins pas aux États-Unis) après sa diffusion complète.

Nos prévisions pour la saison 3

Maintenant que nous savons quand la saison 3 est en route et comment regarder les saisons 1 et 2, examinons ce qui nous passionne vraiment: Prédire la saison 3. Il y a tellement de possibilités. Beth a retrouvé le contrôle, mais pour combien de temps?

Oui, c’est “le méchant”, mais qui aurait été heureux de dire au revoir à Rio? Nous pouvons attendre de voir comment il se rétablit et s’il fait équipe avec la police ou s’il essaie d’aider Beth, Ruby et Annie.