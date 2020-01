Voici quelques films basés sur des manèges dans les parcs à thème Disney, désormais disponibles en streaming sur Disney +

La Walt Disney Company propose des manèges inspirés des films, mais peu savent que les films ont été inspirés par les manèges. De The Haunted Mansion au long-métrage de Disney qui sortira bientôt, The Jungle Cruise, voici quelques films inspirés de manèges à Disneyland et Walt Disney World.

La balade des Pirates des Caraïbes a inspiré Jack Sparrow et la franchise fantastique

Peut-être l’une des franchises les plus réussies créées par Disney, Pirates des Caraïbes, est en fait basée sur le trajet à Disneyland et Disney World. En tant que l’une des premières attractions à ouvrir dans les deux parcs à thème, cette balade a ensuite été mise à jour pour refléter les personnages des films.

Cela comprend l’excentrique et aimable Jack Sparrow, qui a été décrit dans les films de Johnny Depp. (Parfois, l’acteur s’habille même de personnage et surprend les invités de Disneyland pendant le trajet!)

Eddie Murphy a joué dans un film inspiré de «The Haunted Mansion»

Ce trajet compte 999 lieux de bonheur, mais il y en a toujours de la place pour un de plus. Depuis plus de 50 ans, The Haunted Mansion est une attraction bien-aimée de Disneyland à Anaheim. Plus tard, le Haunted Mansion était l’une des attractions de la journée d’ouverture à Walt Disney World d’Orlando, ouvrant en 1971.

Certains des personnages effrayants de la balade sont apparus dans le long métrage de Disney, The Haunted Mansion, qui a été présenté en 2003. Avec Eddie Murphy, ce film a raconté l’histoire d’une famille qui tombe sur notre manoir bien-aimé lors d’une aventure immobilière. C’est un film comique et léger qui met encore en évidence certains aspects de la balade originale de Disneyland.

Un film «Jungle Cruise», avec The Rock et Emily Blunt, arrive en salles

Une autre des plus anciennes attractions de Disneyland et Disney World est la croisière dans la jungle. Selon The Hollywood Reporter, même le directeur de la création des studios d’animation Pixar et Walt Disney John Lasseter était autrefois skipper pour ce trajet.

Maintenant, Disney réalise un film en direct basé sur cette attraction. Le film met en vedette Emily Blunt, (précédemment le personnage principal de Mary Poppins Returns) et Dwayne “The Rock” Johnson (la voix de Maui de Moana.) The Jungle Cruise sera présenté en salles le 24 juillet 2020. Certains fans sont déjà enthousiasmés par cette aventure – et de voir le fond de l’eau sur l’écran argenté.

Tom Hanks et Tim Allen à la première de «TOY STORY 4» de Disney et Pixar | Jesse Grant / . pour Disney

Certains manèges à Disney sont inspirés des films Marvel, Disney, Star Wars et Pixar

Avec l’acquisition de Pixar, Marvel et Lucasfilm par Disney, des manèges inspirés des films sont apparus dans les parcs à thème. Parmi les manèges les plus récemment imaginés, citons Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout! et Rematou’s Ratatouille Adventure, qui ouvrira à Epcot plus tard cette année.

Disney a même créé des sections de parcs à thème concernant ces films. Il y a Cars Land à Disneyland, Pandora: The World of Avatar in Animal Kingdom et Toy Story Land dans les studios d’Hollywood. Récemment, la société a ouvert Star Wars: Galaxy’s Edge dans ses parcs à thème en Californie et en Floride, avec deux nouveaux manèges et expériences interactives.

Les films Disney, dont Toy Story, Avatar, Star Wars: Le Réveil de la Force et Pirates des Caraïbes: La Malédiction du Black Pearl, sont disponibles sur leur service de streaming. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.