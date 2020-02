Voici qui souhaite désespérément que Adam Driver joue à l’écran

Maintenant qu’Adam Driver met Star Wars derrière lui, il regarde vers les Oscars, où il est nominé pour la deuxième fois pour son rôle dans Marriage Story, en face de Scarlett Johansson.

Cependant, les fans aimeraient voir Adam Driver revenir en franchise, et il y a une suggestion unique: un jeune président Snow dans les Hunger Games prequel.

Cependant, cela ne ressemble pas à quelque chose que Driver accepterait, étant donné qu’il se dérobe généralement aux tentes d’Hollywood. Et en plus de cela, tous les fans ne pensent pas que c’est une excellente idée. Il ne semble pas non plus qu’il se prêterait bien à une autre usurpation de Undercover Boss sur Saturday Night Live.

Adam Driver pour le président

. a parcouru les médias sociaux et trouvé des tweets sur la préquelle de Hunger Games en cours de développement. L’histoire ne se concentre pas sur la famille Everdeen, mais sur le président Snow, joué par Donald Sutherland dans la série dirigée par Jennifer Lawrence. Entertainment Weekly a publié un concept art, et un utilisateur de Twitter sans nom a imaginé Driver dans la partie.

Certains fans ont aimé l’idée et d’autres non. L’utilisateur de Twitter @vicrulren a posté une capture d’écran de l’image Driver / Snow et a répondu simplement: “Je déteste ça ici”. C’est le genre de réponse qui fait dire aux gens: “Dites-nous ce que vous ressentez vraiment.”

Les fans ont souligné que Driver ne ressemble pas du tout à Donald Sutherland, qui a joué Snow dans les films. On peut se demander si Kiefer Sutherland n’était pas disponible ou s’ils pouvaient faire vieillir Donald Sutherland.

En plus de tout cela, alors que nous obtenons certainement un livre préquelle de Suzanne Collins, un film préquelle n’est pas définitif. Bien que Lionsgate soit intéressé, le projet n’est pas encore allumé.

Alors que les films Hunger Games ont très bien fonctionné, le phénomène YA qui l’a alimenté semble s’être refroidi. Par exemple, la série Divergent du même studio s’est assez bien comportée au début, mais l’intérêt a tellement diminué que le dernier chapitre de cette histoire n’a jamais été écrit.

Adam Driver est plus un acteur qu’une célébrité

Dans la filmographie d’Adam Driver, Star Wars est une sorte de valeur aberrante. C’est sans doute le seul produit ouvertement commercial qu’il a fabriqué. Le rôle de Kylo Ren le fascinait à cause de l’âme torturée du personnage. Il a déclaré au magazine Empire: «Quand ils pensent que leurs actions sont moralement justifiées, cela les rend dangereuses et imprévisibles. Il n’y a aucun niveau auquel ils n’iront pas pour accomplir ce qu’ils recherchent. Je n’ai jamais pensé que le personnage était une mauvaise personne. »

Driver semble préférer travailler avec des réalisateurs acclamés comme Steven Spielberg (Lincoln), Martin Scorsese (Silence) et Noah Baumbach (plus récemment sur Marriage Story). La préquelle des jeux devait devenir un film, Driver ne serait probablement même pas offert le rôle, donc il n’aurait pas la possibilité de le refuser.

Peu d’acteurs refuseraient une franchise aussi emblématique que Star Wars, et Driver était suffisamment en jeu pour usurper Kylo Ren sur Saturday Night Live – deux fois. Ayant traversé le poids lourd de toutes les franchises, Driver peut dire qu’il a eu cette expérience et ce film sur des projets à plus petite échelle.

Adam Driver fuit les projecteurs

Driver a fait la une des journaux à la fin de l’année dernière quand il a obtenu une interview NPR parce qu’il ne pouvait pas supporter d’écouter un clip de son propre jeu, qui dans ce cas était un clip de sa performance nominée aux Oscars dans Marriage Story, où ses personnages et Johansson traversent un divorce douloureux et souvent laid.

Certaines personnes ont critiqué Driver pour son manque de professionnalisme, car entendre des clips de vous-même fait partie intégrante de la publicité. Cependant, Driver semble avoir presque une phobie de ce processus.

Il a déclaré dans une interview antérieure à NPR: “Ouais, non, je me suis regardé ou écouté avant, puis je déteste toujours”, a déclaré Driver. “Et puis j’aimerais pouvoir le changer, mais vous ne pouvez pas. Et je pense que j’ai, comme, une tendance à essayer d’améliorer les choses ou à me rendre fou, moi et les autres personnes autour de moi, avec les choses que je voulais changer ou j’aimerais pouvoir changer. »

Avec tout cela en arrière-plan, il serait peut-être préférable de mettre de côté les idées sur Driver en tant que président Snow. Cela donnerait à Driver et à certains utilisateurs de Twitter une chance de se détendre.