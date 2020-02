Voici Retro Champ, le commutateur pour les cartouches NES

Les consoles rétro sont depuis longtemps à la mode, et tous les quelques mois, nous voyons le lancement d’une nouvelle console qui devient l’objet du désir des amateurs de jeux vidéo. Et cela est connu de la société My Arcade, spécialisée dans les consoles rétro.

Le nouveau produit de My Arcade vise à tirer sur deux publics, amateurs de jeux rétro et fans de la populaire Nintendo Switch, la console la plus récente du grand N. Il s’agit de le Retro Champ, une console portable qui imite l’apparence et le fonctionnement de Switch pire qu’il ne fonctionne avec les vieilles cassettes NES et Famicom.

Le Retro Champ comprend un écran de 7 pouces, ainsi qu’un support pour y jouer sans trop de problèmes pour jouer des titres pour deux joueurs. La batterie de la console vous permet de jouer jusqu’à 5 heures sans recharger. N’oubliez pas qu’en vous permettant de jouer aux vrais jeux classiques, vous devrez les terminer en une seule étape, car, pour la plupart, ils n’avaient ni batterie ni mot de passe.

La console comprend également une connexion HDMI, ce qui nous permet de jouer nos titres NES à la télévision, cependant, gardez à l’esprit que Retro Champ ne redimensionnera pas les jeux, vous devrez donc les jouer dans leur résolution d’origine de 256 x 240 pixels. Comme dernier ajout, le Retro Champ est livré avec un kit de nettoyage de cartouche, qui nous aidera à garder nos reliques en bon état.

Retro Champ est maintenant disponible pour 79 dollars My Arcade lancera également une deuxième version qui, pour 110 $, comprend deux commandes sans fil pour profiter de jeux pour deux joueurs. Anticipant le succès de la console, My Arcade a annoncé qu’avant la fin de l’année, elle lancerait la Super Retro Champ, une console similaire qui fonctionnera avec les cartouches SNES et Sega Genesis. Si vous souhaitez acheter le Retro Champ, vous pouvez le faire à partir de ce lien.

