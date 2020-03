Voici «Rubí», le feuilleton de Univisión avec l’espagnol Rubén Sanz qui triomphe aux États-Unis.

Le 21 janvier 2020, Univisión a créé le feuilleton ‘Rubí’ aux États-Unis., tandis qu’au Mexique, il a atterri par la chaîne Las Estrellas. Un remake du feuilleton du même nom de 2004, avec Barbara Mori, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli et Jacqueline Bracamontes, dont les successeurs ont été Camila Sodi, José Ron, Rodrigo Guirao et Kimberly Dos Ramos et qui a réussi à récolter d’excellentes données dans la chaîne américaine tout au long de ses vingt-six épisodes.

Rodrigo Guirao et Camila Sodi dans le rôle de Héctor et Rubí, dans le feuilleton «Rubí»

Le jeudi 27 février, le feuilleton «Rubí» a conclu sa diffusion en ajoutant jusqu’à 1,9 million de téléspectateurs, parmi lesquels se distinguait l’éventail d’adultes âgés de 18 à 49 ans, qui représentaient jusqu’à 883 000 desdits spectateurs. Excellentes données qui ils ont placé la chaîne à la troisième place de leur créneau horaire avec une note de 0,6; alors qu’il prenait la tête devant ses concurrents directs comme Telemundo ou Unimás. Déjà dans sa première, ‘Rubí’ a indiqué des moyens totalisant jusqu’à 1,7 million de téléspectateurs, dépassant de 59% et 37% dans la tranche d’âge entre 18 et 49 ans par rapport à leurs concurrents directs, devenant le premier plus Univision réussie depuis 2017, avec «The Promised Land». Suite à ces données, Dans FormulaTV, nous collectons quelques fonctionnalités phares de cette production de W Studios en collaboration avec Lemon Studios.

Une essence familière

Camila Sodi, actrice vedette de ‘Rubí’

L’histoire de «Rubí» n’est pas exactement nouvelle à la télévision. Non seulement à cause du succès de son prédécesseur homonyme en 2004, mais parce que cette même intrigue était basée sur une bande dessinée de Yolanda Vargas Dulché Avec le même nom. Son premier saut au petit écran, en fait, s’est produit en 1968, où Fanny Cano était chargée de donner vie à l’ambitieux protagoniste, un anti-héros qui a réussi à récolter de nombreux fans, et dont les versions ont été prises en compte lors de la préparation de cette fiction, comme l’a expliqué le producteur exécutif Carlos Bardasano dans une interview pour le magazine People.

‘Rubí’ raconte l’histoire d’une femme d’origine modeste désireuse de tout faire pour gagner de l’argent, de la gloire et du pouvoir, au point de pouvoir profiter de l’amitié de son riche ami Maribel (Kimberly Dos Ramos) pour rejoindre Héctor (Rodrigo Guirao), un homme riche et beau qui allait épouser son meilleur ami. Mais au milieu de son ambitieux parcours, Rubí se heurte à un obstacle majeur: Alejandro (José Ron), ami d’Hector, qui finit par devenir l’amour de sa vie. Une base solide présente dans les productions de 1968 et 2004 qui il a été répété en 2020, mais avec des changements importants qui lui ont à nouveau accordé une attention méritée par le public

Le présent et l’avenir, entrelacés

Rubí et Carla dans le feuilleton «Rubí»

L’une des principales caractéristiques qui différencient «Rubí» de ses prédécesseurs est le fait que Cette fiction raconte non seulement l’histoire habituelle, à l’heure actuelle: l’avenir de Rubí et du reste des personnes impliquées dans sa vie a également une signification. En fait, cette fiction commence par une entrevue entre le protagoniste et une journaliste nommée Carla (Ela Velden), dans un manoir abandonné, où la première raconte sa vie à la première personne, vingt ans après son croisement avec ceux de Héctor et Alejandro.

Cette histoire se déroule actuellement, où Rubí est un humble étudiant d’une université riche grâce à une bourse. Cependant, les problèmes liés à ses décisions de promotion sociale ne sont pas les seuls auxquels Rubí est confronté: il est également touché par des problèmes familiaux et avec certains habitants de son quartier. Les conflits qui, en plus, sont entrelacés avec ceux qui se développent entre le protagoniste et Carla, au fur et à mesure qu’ils avancent dans l’interview et le second commence à connaître la femme dont il a entendu tant de rumeurs depuis des décennies. Un ingrédient puissant qui a été ajouté lors de la recherche d’un moyen d’attirer “de nouveau ceux qui connaissent déjà cette célèbre histoire”, a expliqué Bardasano.

Cadres plus compacts sans réduire l’intensité

Refugio, mère de Rubí, avec sa fille dans le feuilleton «Rubí»

‘Rubí’ n’a eu qu’un total de vingt-six épisodes, comparé aux cent quinze qui sont venus ajouter son prédécesseur de 2004. Tout un travail de concentration et de sélection dans les intrigues qui ont suivi tout au long de la fiction, dont le scénario a été préparé par Leonardo Padrón, responsable du scénario du feuilleton «Amar a muerte»; Vincente Albarracín, Carlos Eloy Castro et Karla Saínz de la Peña. “Le plus grand défi que nous ayons rencontré a été de voir ce que nous n’avons pas mis”, a déclaré Bardasano en soulignant le plus grand défi lors de la préparation de cette production.

De cette façon, tout au long de ses plus de vingt épisodes, ‘Rubí’ a non seulement de nombreux aspects essentiels des productions devant elle, comme le triangle amoureux entre Rubí, Alejandro et Héctor, dans lequel Maribel est également impliqué ou la mauvaise relation avec sa sœur Cristina (Tania Lizardo), mais il intègre également de nouveaux éléments, et même “quelques histoires supplémentaires qui ne l’étaient pas”. À cela s’ajoute également le fait que cette production renonce à certains aspects, qui ajoutent une différence de plus par rapport à la série précédente du même thème, ce qui en fait une fiction différenciée à prendre en compte lors de la lecture elle

Plus d’ambition dans une longue liste de conquêtes

Ruby à côté du prince Eduardo dans ‘Rubí’

Bien que Rubí conserve son essence de femme belle et ambitieuse, la vérité est que Cette production présente un protagoniste particulièrement insatiable, sans limites dans la recherche d’une promotion sociale et économique. À tel point que le personnage ajoute une liste de conquêtes plus large et plus variée que celle de son prédécesseur, incarnée par Barbara Mori, sur un chemin où Rubí semble ne jamais en avoir assez.

Bien que, comme dans l’histoire originale, Rubí parvienne à éblouir Héctor, la richesse et les caprices qu’il offre ne suffisent pas au protagoniste. Rubí essaie toujours de faire un pas de plus chaque fois qu’elle atteint ses objectifs, au point que leurs aspirations touchent la famille royale espagnole. Une opportunité pour une femme aussi insatiable que Rubí, qui se présente lorsque son chemin croise celui de Prince Edward, un rôle joué par l’acteur espagnol Rubén Sanz («scènes de mariage»), qui rejoint une longue liste de conquêtes du protagoniste.

Un protagoniste … racheté?

Rubí embrasse sa nièce Fernanda dans le feuilleton ‘Rubí’

Malgré le rôle de Ruby comme anti-héroïne dans sa propre histoire, la vérité est que Cette version de la femme bien connue démontre un côté humain dès le début de la production, au-delà de ce qu’il finit par ressentir pour Alejandro. Une facette que le personnage ne laisse pas échapper trop souvent, mais qui se pose à chaque fois que Ruby est en compagnie de sa nièce Fernanda (Valery Sais), malgré les mauvaises relations qu’il entretient avec sa sœur Cristina, mère de la petite.

Cependant, cet aspect n’implique pas que Rubí renonce à son ambition et à sa cruauté, la caractéristique principale et la plus attrayante du personnage. Aspects du protagoniste qui la poussent à prendre les mesures qui développent l’intrigue, dans une série d’événements dont les conséquences se reflètent dans Rubí, et dans les différents personnages qui ont croisé leur chemin, à travers les sauts qui sont faits vers le futur. Un saut en vingt ans où l’essence de Rubí est toujours perçue, quoique avec de légères modifications, orientée vers une personne qui semble avoir autant appris de ses mauvaises décisions que subi ses conséquences.

Une production soignée avec un focus actuel

Rubí et Alejandro dans le feuilleton «Rubí»

Fin juin 2019, le tournage de “ Rubí ” a commencé, un feuilleton réalisé par Carlos Cock et Pepe Castro. Une production soignée qui fait partie du projet “Dream Factory”, qui consiste à mettre à jour les feuilletons classiques et les plus réussis de Televisa, en format court, d’environ 25 épisodes. En fait, dans sa première phase, non seulement ce remake de ‘Rubí’ est inclus, mais ils ont également créé à la fois ‘The Usurper’, en septembre 2019, et ‘Cradle of Wolves’, en octobre; auxquels se joindront les remakes de ‘The hex’, ‘Colorina’, ‘The stepmother’, ‘The rich also cry’, ‘Wild rose’, ‘Crown of tears’, ‘Quinceañera’, ‘The privilege of love’ et ‘Wild Heart’, ajoutant un total de 12 productions.

“Nous avons réfléchi à la manière d’aborder cette histoire qui est présente dans la mémoire du public et qui a marqué son époque par le type de personnage dans lequel le protagoniste est une femme autonomisée, qui une fois fixé un objectif, l’a atteint. Raconter cette histoire qui est contemporaine, crédible, c’est le défi auquel nous avons été confrontés“, a déclaré Bardasano, parlant de l’adaptation de” Rubí “au présent. Un feuilleton dont les emplacements incluent non seulement le Mexique, mais aussi l’Espagne, au point que l’équipe a même eu la possibilité d’enregistrer au Palais Royal de Madrid, dans un tournage qui a duré de juillet à octobre 2019. Un excellent travail qui s’est reflété dans chaque épisode de ‘Rubí’ et ce qui est un plus pour le feuilleton en général.

