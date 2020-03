Voici The Midnight Gospel, les neuf séries du créateur d’Adventure Time

Au milieu d’une panique généralisée, d’une suspension des activités et d’une fermeture à travers le monde, Netflix, la plus célèbre société de streaming, vient de publier le teaser de la nouvelle série animée pour adultes créée par Pendleton Ward, créateur de Adventure Time, y son nom est l’évangile de minuit.

Ward fait équipe avec Duncan Trussell pour nous raconter les aventures de Clancy, un gars qui voyage dans d’autres univers en introduisant sa tête dans un univers étrange et imparfait. Bien sûr, et comme d’habitude, Ward nous a garanti le divertissement existentiel du bien, de ce qui est aussi fou qu’ironique et profond.

Ensuite, nous vous laissons un premier aperçu de The Midnight Gospel afin que vous puissiez tirer vous-même vos propres conclusions.

La première saison de The Midnight Gospel sera diffusé sur Netflix le 20 avril et il aura 8 épisodes.

