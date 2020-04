Voici tous les originaux de Netflix qui arrivent en mai

Près de la fin de chaque mois, le cœur des amoureux de Netflix s’emballe lorsque le contenu du mois suivant est annoncé. Cela signifie les débuts de nouvelles séries et de nouveaux films, le retour triomphal de favoris bien-aimés et un accueil chaleureux pour les anciens qui viennent pour la première fois sur Netflix.

En ces temps, c’est comme déballer un cadeau. Le mois de mai est à nos portes et Netflix a sa gamme prête à partir. Les fans sont enthousiasmés par la série animée Avatar: The Last Airbender et Back to the Future qui arrivent sur la plate-forme, mais les originaux du streamer continuent d’être un attrait majeur.

Vous trouverez ci-dessous une liste des séries et films originaux de Netflix qui arriveront en mai, y compris la saison 2 du populaire Dead to Me.

«Space Force» sur Netflix | Aaron Epstein / Netflix

1 mai

Hollywood – Le film très attendu de Ryan Murphy parle d’un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe essayant de le faire pendant l’âge d’or d’Hollywood.

The Half of It – Rom-com pour adolescents sur une fille timide et

gars athlétique qui noue une amitié improbable et découvre qu’ils écrasent

sur la même fille.

Get In – Si vous aimez les thrillers, ce film français sur un homme qui se bat contre des squatters dans sa maison peut vous intéresser.

All Day and a Night – Film avec Jeffrey Wright et Ashton Sanders sur un père et son fils qui, après avoir été séparés, se retrouvent dans la même prison.

Médicis – La saison 3 parle de la célèbre famille italienne qui a dirigé la Renaissance à Florence.

Into the Night – Découvrez la saison 1 du thriller de science-fiction sur un vol détourné essayant de battre le soleil. C’est la vie ou la mort.

Casi Feliz / Almost Happy – Début de la saison 1 de la série de comédie espagnole sur un animateur de radio et sa vie amoureuse compliquée avec son ex.

Le 5 mai

Jerry Seinfeld: 23 heures pour tuer – Un stand-up spécial du célèbre comédien. Regardez simplement la bande-annonce.

Le 6 mai

Working Moms – Les dames reviennent avec leurs enfants, leurs problèmes conjugaux et plus de rires dans la saison 4.

7 mai

Scissor Seven – La série animée démarre la saison 2.

8 mai

Dead to Me revient avec la saison 2 et plus de rebondissements

la relation entre Jen et Judy.

The Hollow – Si vous n’avez pas capturé la saison 1 de cette amusante série animée sur le thème mystère, faites-le avant de plonger dans la saison 2 et respectez-la. Vous serez content de l’avoir fait.

Rust Valley Restorers – La saison 2 du salon de la restauration automobile sera présentée le 10 mai.

Restaurants on the Edge – Les hôtes sont de retour à la refonte des restaurants du monde entier dans la saison 2.

Valeria – Ce sont les débuts de Valeria, une émission basée sur des romans sur un écrivain en difficulté qui reste en équilibre avec l’aide de son entourage.

The Wrong Missy – David Spade tient le premier rôle dans cette histoire de désastre datant d’un gars qui a accidentellement envoyé par SMS la mauvaise femme à Hawaï.

The Eddy – Drame sur un propriétaire de club de jazz essayant de garder son entreprise hors de portée d’un gang et de sa fille à l’abri du danger.

11 mai

Bon voyage: aventures psychédéliques – Échappez à la réalité avec ces docuseries trippantes.

Bordertown – La saison 3 de la série policière finlandaise sort sur Netflix. Attendez-vous à plus de meurtre.

Procès par les médias – Les amoureux du vrai crime voudront découvrir la première saison de ces docuseries qui explorent l’effet des médias sur les verdicts des tribunaux.

12 mai

Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. Le révérend – Kimmy est de retour pour faire face à son ancien ennemi dans ce film spécial unique. Son mariage en dépend. Ajoutez-le à votre liste ou définissez votre rappel Netflix.

True: Terrific Tales – Explorez les contes de fées à travers les yeux de True dans ce spectacle pour enfants qui réinvente les anciens favoris.

15 mai

She-Ra et les princesses du pouvoir – C’est la cinquième et dernière saison de la série animée amusante sur l’héroïne et son équipe.

White Lines – Du créateur de La Casa de Papel / Money Heist vient la saison 1 de White Lines. Une femme enquête sur la mystérieuse disparition de son frère à Ibiza.

Magic for Humans – La série revient pour la saison 3.

I Love You, Stupid – Film sur un homme qui se fait larguer et essaie de réorganiser sa vie avec un peu d’aide.

Chichipatos – Première série humoristique de langue espagnole avec sa première saison.

18 mai

The Big Flower Fight – C’est la première saison de la série de concours pour les designers floraux professionnels.

19 mai

Sweet Magnolias – Série basée sur le livre sur trois femmes du Sud naviguant entre amitié, amour et vie.

Patton Oswalt: I Love Everything – Spécial stand-up de l’acteur / comédien.

20 mai

Ben Platt: en direct du Radio City Music Hall – Film de concert du chanteur / acteur.

22 mai

Selling Sunset – La série télé-réalité sur l’immobilier à Los Angeles est de retour pour la saison 2.

Trailer Park Boys: The Animated Series – La saison 2 du faux documentaire animé arrive pour plus de rires.

Control Z – La saison 1 de la série espagnole est comparée à Elite. Les étudiants ont la vie à l’envers lorsqu’un pirate informatique dévoile ses secrets à toute l’école.

The Lovebirds – Comédie avec Issa Rae et Kumail Nanjiani à propos d’un couple sans méfiance sur les rochers qui se retrouve entraîné dans un mystère de meurtre.

23 mai

Spelling the Dream – Docuseries suivant plusieurs étudiants en compétition dans le National Spelling Bee.

26 mai

Hannah Gadsby: Douglas – Spécial stand-up de comédie.

28 mai

La Corazonada – Situé en Argentine, le thriller criminel suit deux flics enquêtant sur un meurtre dont l’ami est le principal suspect.

29 mai

Space Force – Steve Carrell joue dans la saison 1 de cette sitcom basée sur la création de la Space Force.

Somebody Feed Phil – La saison 3 revient avec de nouvelles aventures culinaires.