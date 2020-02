Voici tous les spoilers que nous avons trouvés dans la grande remorque Phase 4 de Marvel du Super Bowl 54 – .

Disney a diffusé plusieurs nouvelles bandes-annonces de films lors du Super Bowl 54 dimanche soir, et nous nous attendions tous à voir de nouvelles images de Black Widow. Nous espérions également un teaser Eternals, mais cela ne s’est pas produit. Cependant, Marvel nous a surpris avec un clip de 30 secondes rempli de scènes de trois émissions Disney + TV à venir, y compris The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, qui sera présenté en première cette année, ainsi qu’un teaser rapide pour Loki l’année prochaine. Ce n’est qu’un clip de 30 secondes, mais il contient beaucoup plus de détails que ce à quoi nous nous attendions. Marvel vient de confirmer plusieurs des grosses rumeurs de la phase 4 du MCU et a expliqué comment cela pourrait expliquer l’un des derniers mystères de Fin de partie qui doivent être résolus.

La première révélation inattendue de Marvel sur ses émissions Disney + est intervenue plus tôt cette année quand elle a révélé que WandaVision arrivera à Disney + à l’automne 2020 plutôt qu’au printemps prochain. Quelques semaines plus tard, nous avons découvert que The Falcon and the Winter Soldier sera également lancé plus tôt que prévu initialement, en août plutôt qu’à l’automne. Quant à Loki, nous savions que le tournage était en cours, mais maintenant nous avons pu voir un aperçu révélateur de la prochaine émission de télévision.

Le faucon et le soldat d’hiver

Le clip nous montre Sam (Anthony Mackie) s’entraînant avec le nouveau bouclier Captain America, et nous voyons Bucky (Sebastian Stan) en action également. Marvel a également confirmé que le baron Zemo (Daniel Bruhl) reviendrait, et nous pouvons voir Captain America de derrière en un seul coup. Chose intéressante, il semble que Wyatt Russell porte l’uniforme, l’acteur qui incarnera John Walker / US Agent dans la série. Quant à Sam, le nouveau costume de Falcon est également taquiné sur l’un des plans. Qui poursuit-il? La nouvelle Hydra, quelle qu’elle soit?

Source de l’image: Marvel

Le synopsis officiel de la série télévisée a également été publié:

Après les événements de Avengers: Fin de partie, Sam Wilson / Falcon et Bucky Barnes / Winter Soldier font équipe dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans The Falcon et The Winter Soldier des Marvel Studios. La toute nouvelle série est dirigée par Kari Skogland; Malcolm Spellman est l’auteur principal. Fait ses débuts sur Disney + cet automne.

WandaVision

WandaVision est facilement l’une des séries télévisées Marvel les plus attendues compte tenu de ce que Marvel en a dit jusqu’à présent et de toutes les rumeurs qui l’entourent. La brève bande-annonce ci-dessus nous montre de nombreuses scènes de l’aspect sitcom de la série. Soi-disant, les trois premiers épisodes ont l’ambiance d’une émission de télévision des années 60, et nous verrons Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) former le couple qu’ils ont toujours souhaité être. La vision, bien sûr, est morte à la suite des événements d’Infinity War et Endgame, donc tout cela doit se produire dans l’esprit de Wanda.

Source de l’image: Marvel

Mais la courte bande-annonce confirme une rumeur que nous avons vue auparavant: les jumeaux de Wanda. Vous le manquerez si vous ne suspendez pas les clips pour plus de détails, mais ces deux bébés sont dans l’une des scènes où ils crachent leurs sucettes de leurs berceaux (image ci-dessus). Une scène précédente taquine également une Wanda enceinte.

Si les jumeaux sont réels, alors certaines des rumeurs de WandaVision qui leur sont liées pourraient également être réelles – il y avait un rapport qui disait que Quicksilver, le frère de Wanda décédé à Age of Ultron, apparaîtra dans le film. De plus, le clip taquine le costume de Scarlett Witch de Wanda. Nous savons que Wanda apparaîtra dans Doctor Strange dans le Multivers de la folie l’année prochaine, et les rumeurs disent qu’elle sera la méchante surprise du film.

Le synopsis taquine également que la vie de Wanda et Vision ensemble n’est pas réelle:

WandaVision de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble

Loki

Le spoiler de la phase 4 le plus excitant, cependant, concerne la deuxième série télévisée qui, selon Marvel, sera liée à Doctor Strange 2, confirmant ainsi que le dieu du mal entrera en contact avec les personnages de la chronologie principale du MCU.

Source de l’image: Marvel

La dernière fois que nous avons vu Loki dans Endgame, c’était la version 2012 du personnage. Il est toujours le méchant qui vient d’attaquer la Terre, et il était censé être emmené à Asgard avant que les Avengers n’interfèrent dans cette chronologie. Ce Loki s’est échappé en utilisant le Tesseract, et nous n’avons aucune idée où il est allé.

Ce qui est intéressant à propos de la série télévisée Loki, c’est qu’elle nous montrera ce Loki dans une aventure dans le temps. Mais comment Loki peut-il sauter dans le temps sans avoir accès à de véritables combinaisons de voyage dans le temps et à des particules de Pym? Le nouveau Loki est bien sûr l’un des derniers mystères restants de Fin du jeu.

Il n’y a qu’une seule scène dans la bande-annonce ci-dessus pour la série Loki, dans laquelle Loki dit une phrase quelque peu familière. «Je vais brûler cet endroit par terre», ironise-t-il, à la mode de Thanos. Mais quel est cet endroit? Eh bien, sa combinaison de prison a écrit “TVA” partout, ce qui est l’abréviation de Time Variance Authority de la bande dessinée. C’est l’organisation qui surveille les voyages dans le temps et les calendriers alternatifs, et maintenant nous savons qu’elle va jouer un rôle dans le MCU à l’avenir.

Loki ne sera pas présenté avant l’année prochaine, ce qui explique pourquoi nous avons si peu de séquences de la série Disney +.

Source de l’image: Chelsea Lauren / Variété / Shutterstock

