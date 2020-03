Voici tout ce que vous devez savoir pour profiter de la tournée documentaire

Depuis 2005, et avec l’aide de Gael García Bernal, Diego Luna et Elena Fortes, Ambulante est une organisation dédiée au soutien et à la diffusion du cinéma documentaire comme outil de transformation culturelle et sociale. Pour célébrer ses quinze incroyables années de circulation dans le pays, enrichissant des milliers de personnes avec les projets incroyables qu’ils présentent, Ambulante est préparé avec la programmation la plus complète jamais présentée. Celui qui promet de vous faire vibrer avec des histoires exceptionnelles.

Le plus important de tous, c’est de savoir quand Ambulante va se présenter dans votre ville. Par conséquent, et sans le rendre passionnant, voici les dates de la tournée 2020:

Querétaro du 19 au 26 mars

Durango du 26 mars au 2 avril

Coahuila du 2 au 9 avril

Mexico du 15 au 30 avril

Chihuahua du 30 avril au 7 mai

Veracruz du 7 au 14 mai

Oaxaca du 14 au 21 mai

Puebla du 21 au 28 mai

Maintenant, une fois que les dates à réserver pour Ambulante sont bien situées, il est temps de voir ce que nous allons voir de toute la grande offre que la tournée présente. Et quand nous disons grande offre, nous ne la disons pas au figuré. Plus de 150 films intègrent le programme Ambulante Documentary Tour. 150 films qui sont divisés en neuf sections, et c’est le moment de revoir ce qu’ils sont et ce qu’ils sont:

Résistances: Il présente des films étroitement liés au contexte social et culturel de notre pays. Des questions liées à la justice et aux droits de l’homme pour créer des liens avec des problèmes importants qui minent notre société de jour en jour.

Sonidero: Cette section est dédiée à la musique.

Intersections: Il présente le meilleur du cinéma documentaire contemporain international.

Greffe: Présente le cinéma d’artiste et l’art vidéo.

Coordonnées: Ici, nous présentons des bandes exclusives natives ou qui abordent des questions pertinentes pour chaque région qui visite le Tour.

Rétroviseur: Invite le public de Querétaro et Xalapa à partager et diffuser des documents d’archives faits maison décrivant des rituels de passage: mariages, quinze ans, anniversaires et célébrations de toutes sortes.

Légumineuses: Ici le cinéma documentaire mexicain est présenté.

Ambulante Beyond: Des courts métrages réalisés par des étudiants de l’initiative de formation et de production Ambulante sont présentés.

Ambulantito: Cinéma documentaire pour les plus petits.

ICI Vous pouvez consulter le calendrier complet de la tournée afin de voir quels documentaires vous allez dévorer. Il y a beaucoup de projets vraiment intéressants.

Si vous ne pouvez plus attendre qu’Ambulante atteigne votre ville et votre vie, vous devez savoir combien coûte une entrée et où les obtenir pour vos fonctions préférées. Le coût du billet individuel pour les fonctions Ambulante sera de 40,00 $, 45,00 $ ou 50,00 $ pesos, selon l’emplacement. Comme chaque année, il y aura un cinebono au coût de 120,00 $, 140,00 $ ou 150,00 $ pesos, selon l’emplacement, ce qui équivaut à quatre billets individuels. Vous pouvez obtenir des billets à la billetterie des décors où Ambulante sera exposée et en ligne sur www.cinepolis.com