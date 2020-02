Voici toutes les bandes annonces de films et séries TV du Super Bowl 2020 – .

Si vous n’êtes pas un fan de football, mais que vous aimez toutes les publicités hors de prix qui sont diffusées pendant le spectacle, et en particulier les bandes-annonces de certains des plus grands blockbusters de cette année, alors voici votre chance de rattraper une partie de cette action. Le jeu dramatique du Super Bowl a livré pas mal de nouvelles bandes-annonces, dont quelques surprises. Nous avons de nouveaux clips pour certains des films les plus importants sortis en salles au cours du premier semestre, mais également de nombreux clips pour des séries télévisées très attendues, y compris les nouveaux spectacles Disney + de Marvel.

Les premières bandes-annonces des émissions Quibi sont ici, et le nouveau service de streaming qui se concentre sur le contenu abrégé ciblant les téléphones mobiles pourrait avoir quelques séries passionnantes en préparation. Les premières «bouchées rapides» qui frappent le service incluent Flipped et The Fugitive – et découvrez ces lancers.

En ce qui concerne les superproductions, nous avons des bandes-annonces pour A Quiet Place Part II, Fast and the Furious 9, Black Widow, No Time to Die de James Bond, Top Gun: Maverick et Minions: The Rise of Gru. Comme je l’ai déjà dit, certains des films les plus excitants de l’année ont tous fait de nouvelles bandes-annonces ou des clips télévisés pour le grand jeu.

Comme pour les séries télévisées régulières, nous avons deux clips pour vous. Le premier nous donne un aperçu des chasseurs d’Al Pacino et de Jordan Peele. Réalisé par Amazon, l’émission suit un groupe de chasseurs nazis qui cherchent d’anciens nazis qui se cachent aux États-Unis. La série sortira le 21 février.

La deuxième bande-annonce couvre trois émissions très attendues si vous êtes dans les aventures de super-héros de Marvel. Cela ne dure que 30 secondes, mais c’est tout de même passionnant. Nous regardons un court clip présentant des scènes de la première série Marvel Disney +, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki.

Vous pouvez voir toutes les remorques du Super Bowl 54 ci-dessous:

Un endroit calme Partie II

Veuve noire

Rapide et furieux 9

Renversé

Chasseurs

Minions: la montée de Gru

Mulan

Pas le temps de mourir

Sonic l’hérisson

Le faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision et Loki

Le fugitif

L’homme invisible

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite

Top Gun: Maverick

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.