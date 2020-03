Voilà à quoi ressemblaient les progrès dans les années 90 / Film

Malheureusement, Disney a repoussé son remake en direct de Mulan à une nouvelle date de sortie inconnue maintenant que les cinémas sont fermés aux États-Unis (ainsi que dans d’autres pays du monde. Mais comme certains coins d’Internet prévoyaient sa sortie, nous obtenons toujours le Mulan Honest Trailer pour le film d’animation original de 1998.

Mulan est peut-être le seul film à ce jour dont la simple existence justifie un remake en direct. Non seulement Disney a brisé ensemble des centaines d’années d’histoire chinoise sans rapport avec ce film, mais ils ont utilisé un peu trop de clichés asiatiques. De plus, il y a un peu un contraste étrange entre les moments comiques et musicaux et la sombre mort de la guerre, surtout quand vous réalisez combien de personnes Mulan tue avec une avalanche.

Mulan Honest Trailer

Mulan représente la culture asiatique infiniment mieux que beaucoup de ses films plus anciens, qui incluent une séquence musicale insensible aux races des chats siamois dans Lady and the Tramp, et un autre chat siamois jouant du piano avec des baguettes dans The Aristochats. Mais ce n’est pas encore à la hauteur. C’est ce qui rend le nouveau remake live-action si prometteur, surtout qu’ils ont abandonné les éléments musicaux et le dragon parlant pour un soulagement comique.

Cependant, n’oublions pas l’un des gros problèmes flagrants de Mulan. Le film continue l’incohérence avec la présence de mamelons masculins dans les films Disney. Le capitaine Li Shang est très important car il ne porte jamais de chemise, mais pourquoi en a-t-il et Aladdin ne l’a pas? N’est-ce que des personnages musclés qui les ont visibles? Si c’est le cas, pourquoi Kocoum de Pocahontas n’en a-t-il pas alors que King Triton de La Petite Sirène en a. Nous exigeons l’égalité des mamelons, Disney!

