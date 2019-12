Voilà à quoi ressemblent les acteurs de «Mon pauvre petit ange» près de 30 ans après leur première

Le sage dicton dit: "Décembre n'est pas décembre si vous ne voyez pas" Mon pauvre petit ange "même quelques fois", et pour toutes les raisons du monde, car ce film qui a immortalisé la famille McCallister est l'un des plus de grands classiques à voir à Noël, et pas seulement au Mexique, mais partout dans le monde. Qui n'a pas revu ce film encore et encore à Noël en famille?

Et il est incroyable de penser qu'en 2020, il y aura 30 ans que le vilain Kevin McCallister a protégé sa maison tout seul pendant la veille de Noël pour s'habiller en héros … parce que la première partie est sortie le 22 décembre 1990, et sa deuxième partie – avec le tout-puissant Tim Curry – est apparu le 20 novembre 1999.

Maintenant, près de trois décennies après sa première, nous nous demandons, Que sont devenus les principaux acteurs de cette paire de films «Mon pauvre petit ange»? À quoi ressemblent-ils? Où vont-ils? Alors voilà …

Macaulay Culkin

Bien sûr, il y a quelques années, vous avez vu des photos dans lesquelles son apparence n'était pas la meilleure … mais comme le phénix, il semble que Culkin est né de ses cendres et maintenant il a l'air mieux que jamais. Récemment, nous l'avons vu faire une publicité dans laquelle il a fait une petite recréation du film qui l'a propulsé à la gloire. En 2017, il a fondé un site Web appelé Bunny Ears, qui se concentre sur le contenu de la comédie et de la culture pop.

Joe Pesci

Des poids lourds du film. M. Pesci est connu pour ses excellentes performances dans des films comme «Goodfellas», «Casino», et très récemment dans «The Irishman» où il s'est joint à d'autres monstres comme Al Pacino et Robert De Niro du La main de Scorsese. Il y a juste …

Daniel Stern

Le «idiot» du «Sticky Band» est resté en vigueur et toujours dans la boîte, mais avec des rôles beaucoup plus petits. Il est intéressant qu'il ait un programme assez large mais avec des papiers qui n'ont même pas atteint la moitié du film qui l'ont rendu éternel. Ici, vous pouvez jeter un œil à tout ce qu'il a fait … beaucoup de séries télévisées et de séries, et peu de cinéma, semble-t-il.

John a entendu

L'acteur qui a donné vie au père de la famille McCallister, est malheureusement décédé en 2017. Il a fait de nombreuses apparitions sur le petit écran, mais surtout avec une participation petite ou assez discrète. Il a également eu un rôle CSI: Miami et est même apparu une fois dans la série comique Modern Family.

Catherine O'Hara

Vous vous souvenez probablement aussi d'elle pour son rôle de Delia Deetz dans Beetlejuice et pour avoir donné vie à Sally dans “ The Strange World of Jack '' de Tim Burton, mais le rôle qui l'a rendue inoubliable était sans aucun doute celui de la mère oublieuse de Kevin McCallister. . Là pour que vous vous brûliez … même si vous ne l'avez probablement pas vu depuis longtemps, il compte plus de 50 crédits en séries et films, car il s'est également beaucoup investi dans le doublage.

Devin Ratray

Le frère aîné de Kevin, ogt, est également resté très actif. Son dernier rôle «fort» était dans le film de comédie «Masterminds» avec Zach Galifianakis et Owen Wilson en 2016, mais il a également joué des rôles dans des séries policières et d'action comme Supernatural et Law & Order. Il a également joué dans le film Blue Ruin en 2013, qui a été présenté en première au festival de Cannes et a même remporté un prix FIPRESCI décerné par la presse.

Kieran Culkin

Et c'est ainsi que vous pouvez réussir tranquillement et sans faire de grands arguments. Sans tomber dans l'évidence, il est le frère de Macauly, et on sait qu'il a également eu des conflits avec son père … mais maintenant, il brille comme jamais auparavant dans la série à succès "Succession" de HBO, qui a rebondi sa carrière de manière exponentielle. Avant cela, il a eu quelques apparitions dans la série Fargo, ainsi que dans le film Scott Pilgrim.

Tim curry

Notre éternel Pennywise – sans sous-estimer la petite chèvre de Skarsgård – qui nous a terrifiés dans les années 1990. S'il y a deux films qui rappellent bien Curry, ce sont «Mon pauvre petit ange 2», et «Ça», c'est bientôt? En juin 2012, il a subi un accident vasculaire cérébral qui l'a amené à utiliser un fauteuil roulant. Mais cela n'a pas été un obstacle à sa carrière professionnelle, car il a assez de chamba comme comédien … de plus, c'est la voix de Dark Sidious et Palpatine dans le dessin animé de Star Wars: The Clone Wars

Brenda Fricker

Saviez-vous que «La Dame aux colombes» a remporté un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1989 grâce au film «Mon pied gauche»? Aujourd'hui, l'actrice irlandaise compte plus de 87 crédits en séries et films. Mais le sien, le sien, c'est le théâtre … et qui a une assez grande carrière dans le septième art. Ici vous pouvez voir tous les projets auxquels il a participé récemment. On se souvient de lui pour son rôle attachant et adorable qui guide et conseille Kevin dans «Mon pauvre petit ange 2».