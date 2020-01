Voilà comment ça sonne et c’est le clip vidéo de “Universo”, la chanson de Blas Cantó pour représenter l’Espagne

* En préparation

Le jour prévu est arrivé, le temps est venu de voyager de “Mars” à “l’Univers” Eurovisuel. RTVE a déjà créé le thème avec lequel Blas Cantó représentera l’Espagne lors de la 65e édition du Festival Eurovision, qui se déroule cette fois dans la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas (vous pouvez voir le clip vidéo ici). Le réseau public a enfin présenté la chanson choisie par la Murcie et son équipe pour tenter de remporter la victoire au concours musical bien connu. Va-t-il l’obtenir? Est-ce enfin la chanson qui fera tomber toute l’Europe sous le charme?

Couverture de “Univers” de Blas Cantó

“Univers” a été choisi parmi 50 propositions spécialement composé pour l’Eurovision et il est un à la mi-temps qui compte qu’une fin épique puissante. C’était une chanson qui, comme l’a dit Blas Canto, “a émergé d’un voyage que nous avons fait à Édimbourg. C’est Dan Hammond qui a proposé d’aller en Écosse où nous travaillons avec d’autres compositeurs qui ont déjà de l’expérience en Eurovision”. Et c’est précisément Hammond, un producteur et musicien bien connu qui a travaillé avec des artistes tels que The Noises ou Carlos Sadness, qui est l’un des compositeurs de la chanson choisie par Cantó pour l’Eurovision.

Sur le thème, Blas Cantó a déclaré il y a quelques semaines, “Univers” a “un style nouveau et risqué pour moi, mais en conservant mon essence”, toutes ses paroles sont en espagnol et cela “reflète un monde semblable au mien, avec lequel le public peut découvrir mon évolution en l’écoutant. Je pense que c’est une montagne russe d’émotions.” Précisément, dans une déclaration publiée dans les médias, de la chaîne publique a été ajouté sur le sujet que Murcie “Il a transformé de nombreuses émotions et sa propre histoire. Un thème très personnel qui a la capacité de provoquer des sautes d’humeur chez ceux qui l’entendent”.

TVE, très satisfait du sujet

L’artiste a également expliqué que le réseau public lui a donné carte blanche pour travailler, il se présente donc au concours musical sur un thème dont il est pleinement satisfait et fier Précisément, Toñi Prieto, responsable du divertissement de TVE, a expliqué dans une interview à FormulaTV que “c’est une chanson très digne, très Blas Cantó, avec laquelle elle démontrera son potentiel”. La directive indique clairement que la chanson “a un refrain très accrocheur. Vous l’écoutez une fois et vous finissez par la chanter”, bien qu’il soit clair que “les gens diront tout parce qu’il est très difficile de plaire à tout le monde”. Malgré cela, Prieto a condamné: “C’est une chanson qui t’excite”.

.