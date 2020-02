Voilà comment “En llamas” sonne, la nouvelle chanson de Pol Granch et Natalia Lacunza

Pol Granch et Natalia Lacunza ont des super pouvoirs et savent les utiliser. Au moins avec cette idée, ils fantasment dans le clip vidéo de leur nouvelle chanson, “In flames “, dont la première a eu lieu ce jeudi 6 février au milieu de grandes attentes. “Si vous voulez me voir en feu, donnez-moi du gaz pour m’éclairer, donnez-moi la paix pour rester et je vous rappellerai”, dit le refrain accrocheur.

Natalia Lacunza et Pol Granch, dans le clip vidéo de “En llamas”

Le clip vidéo, réalisé par Mario Arenas, ouvre les portes de une dystopie dans laquelle Pol, vainqueur de ‘Factor X 2017’, et Natalia, troisième finaliste de ‘OT 2018’, sont emprisonnées dans une prison futuriste dans le plus pur style “L’île”. Leurs pouvoirs semblent avoir été annulés par leurs ravisseurs, mais à mesure que la chanson progresse, ils parviennent à briser leurs chaînes et à marcher vers la liberté.

Cette collaboration intervient après le lancement, le 23 janvier, de “Oublie toi de moi“, Le nouveau single de Navarro. C’est juste le premier apéritif de son deuxième EP, qui sortira en mars prochain. Une ballade dont Natalia s’est souvenue, et bien plus, de sa “Nana Sad” avec laquelle elle a surpris dès sa sortie de l’Académie.

Plus de dix chansons

Désormais, les fans de Navarre attendent déjà la sortie du deuxième album, que Lacunza a défini dans une interview à FormulaTV comme la “continuation du premier EP”. Dans la même interview, il a expliqué que “aura plus de dix chansons “et que la vague sera plus ou moins la même qu’avec” Autres ailes “, son premier travail seul après avoir participé à «OT». Il a également confirmé qu’il y aura des collaborations avec d’autres artistes.

