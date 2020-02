Voilà comment fonctionne «El Cazador», le quiz TVE passionnant qui confronte anonymes et professionnels

La Télévision espagnole a présenté son nouveau pari quotidien le lundi 3 février: ‘The hunter ‘, un format qui suppose “un pas de plus dans les concours de questions et réponses”“, définit Olga Flórez, responsable du divertissement de la société de production Mediacrest. Dans ce quiz, idée originale du Royaume-Uni, où elle cumule 13 saisons, quatre inconnus travailleront en équipe pour tenter de battre Erudino Alonso (‘Boom!’), Ruth par Andrés («Sabre et Gan»), Paz Herrera et Lilit Manukyan («Pasapalabra»), d’authentiques professionnels des compétitions télévisées qui rendront le bateau très coûteux. La première aura lieu le 10 février, ensuite du lundi au vendredi à La 1.

Le présentateur Ion Aramendi, à côté des concurrents professionnels de «The hunter»

Le réseau public, selon les mots de son directeur du divertissement, Toñi Prieto, a été “très fier de récupérer un concours quotidien et de le faire avec quatre esprits privilégiés“. Pour diriger ce format effréné, ils ont Ion Aramendi,” un présentateur hors route qui a une merveilleuse proximité “, valorise Prieto. Chaque livraison quotidienne aura un durée de 50 minutes.

‘The hunter’ promet de rivaliser, au moins en excitation et en qualité de production, avec les grands colosses du grill comme ‘Boom!’ ou «Le remorqueur». “Sur le marché, c’était un défi très important pour être à la hauteur de l’opportunité que TVE nous a donnée. Rien de tout cela n’aurait été possible que par l’équipe technique, mais par le travail d’Ion et des quatre chasseurs”, a déclaré Daniel Domenjó. Directeur de Mediacrest, sûr que ça marchera “très interactif “et que” tout le monde pourra jouer depuis chez soi“.

Ion Aramendi a remercié l’occasion, confiant que le public tombe amoureux du concours “comme nous l’avons fait avec toute l’équipe“.” Parfois, vous voulez que le concurrent soit chassé et parfois non. Ilil y a quatre encyclopédies ambulantes, du pur talent et quand je pensais qu’il y avait quelque chose qu’ils ne savaient pas, il s’avère que oui. C’est un programme dont je pense qu’on peut tomber amoureux à la maison », résume le présentateur. Sur les difficultés de battre les professionnels, il souligne:«Il est très difficile de leur échapper mais parfois les concurrents peuvent le faire“.

Trois phases à long terme

Le concours est organisé en trois phases différentes. Dans le premier, il y a un bataille individuelle, dans laquelle les quatre concurrents affrontent le chasseur un par un pour sauvegarder une somme d’argent. Ce face à face est divisé en deux parties. D’abord une ronde d’accumulation: le candidat est confronté à une batterie de réponses rapides à des questions ouvertes. Vous aurez une minute pour répondre aux questions que vous pouvez et cela ajoutera de l’argent à votre bateau.

Ensuite, le concurrent affrontera le “chasseur”, dont une série de boîtes sont séparées. Les deux devront répondre aux mêmes questions à choix multiples, où chacun marque la réponse qu’ils croient correcte. Pour arriver à la grande finale et accumuler votre argent, le concurrent doit arriver à la maison avant que le chasseur ne l’attrape. S’il échoue, il quitte le jeu et l’argent est perdu. Les candidats qui réussissent cette phase se joindront pour combattre le “chasseur”“Le prix sera la somme des sommes qu’ils auront collectées individuellement. Les candidats disposeront de deux minutes pour répondre à autant de questions que possible.

Après cela, le chasseur aura encore deux minutes pour répondre aux mêmes questions qu’eux. Si le “chasseur” échoue, le temps s’arrête et les concurrents peuvent essayer de frapper. Si l’équipe parvient à s’échapper, le prix sera réparti également. Si le chasseur les attrape finalement, ils partiront les mains vides.

.