Voilà comment «Ici il y a de la tomate» avec son infographie caractéristique, son ton humoristique et ses reporters mythiques

12 ans après avoir diffusé sa dernière émission, «Here is Tomato» est rentré chez lui sous le nom de «Save Me Tomato». La programmation de Telecinco ressemble de plus en plus aux produits que l’on trouve dans un supermarché, mais à cette occasion, la version avec laquelle ils ont prolongé les heures de diffusion du format «Save me banana» est devenue «Save me tomato» et ils ont donc profité de récupérer l’ancien espace qui était le trampoline de Jorge Javier Vázquez et Carmen Alcayde.

Jorge Javier Vázquez et Carmen Alcayde dans «Save me Tomato»

Le 9 mars 2020, le format a été réédité en conservant intactes les caractéristiques qui le faisaient ressortir en son temps. L’espace a de nouveau été présenté par ses pilotes d’origine, avec son infographie reconnaissable, ses fameux appâts à grandes étiquettes et ses mouvements de caméra bien connus. Carmen Alcayde et Jorge Javier Vázquez ils ont parcouru des chemins peu différents et n’ont pas travaillé ensemble depuis plus de dix ans. Alors que Vázquez est devenu le principal présentateur de la chaîne, Alcayde a continué à travailler en tant que collaborateur et présentateur dans plusieurs programmes.

En voyant son partenaire, le conducteur de «Survivors 2020» a admis avoir apporté «de très bons souvenirs», cependant, Alcayde, avec son humour caractéristique, a laissé tomber ce qu’il avait vraiment manqué: “Tu m’as manqué et surtout tu me manques … Je te le dis? Ça me manque de charger ce que tu charges”, a avoué l’hôte de «El Madroño». Les spectateurs ont adoré le retour de l’émission et beaucoup ont demandé son retour, car le format a marqué en moyenne 16,2% de part d’écran et avec 2 197 000 followers.

Les journalistes de “Save Me Tomato”

Ils ne pouvaient pas manquer non plus certains des reporters les plus emblématiques comme Miquel Serra, Mar Torres et Alfonso Ferrandis. Le premier d’entre eux est devenu bien connu pour être le favori de la duchesse d’Albe, qui est venu l’appeler “Tomatito”, et il ne pouvait y avoir de meilleur début que la réunion de Miquel Serra pourchassant Alfonso Díez, le veuf de la duchesse . Mar Torres a été chargé de s’entretenir avec Javi Iglesias, un ami de Yiya et Alfonso Ferrandis a de nouveau utilisé ses “oops, oops, oops” à cette occasion avec Miriam Saavedra.

.