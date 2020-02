Voilà comment Kourtney Kardashian se sent vraiment à propos du petit ami de Kris Jenner, Corey Gamble

Depuis qu’il a commencé à sortir avec Kris Jenner en 2014, Corey Gamble a fait un effort pour connaître chacun de ses enfants célèbres à un niveau plus personnel.

Comme il s’entend bien avec pratiquement tous les membres de ce groupe d’élite, le clan KarJenner considère Gamble comme faisant partie de leur famille, même s’ils ne sont pas toujours d’accord avec lui.

Un de ces membres de la famille se trouve être Kourtney Kardashian. Bien qu’il s’entende bien avec Gamble lors de sa première rencontre avec la famille, la relation de Kardashian avec le mari de sa mère a été assez difficile ces derniers temps.

Bien qu’il semble qu’ils soient passés de leur drame passé, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander: quels sont les vrais sentiments de Kardashian envers Gamble?

Kardashian et Gamble avaient une relation étroite au début

Lorsque Jenner a commencé à sortir avec Gamble, tous les membres de la famille n’étaient pas d’accord avec leur relation.

Bien qu’ils aient été polis avec le jeune homme de leur mère, le KarJenner ne s’est pas ouvert à lui dès le départ.

Alors qu’il a fallu un certain temps à la plupart des frères et sœurs célèbres pour venir, le fondateur de Poosh a été l’un des premiers à donner une chance à Gamble et a noué une amitié étroite avec lui assez rapidement.

Lors d’un épisode de 2016 avec Keeping Up with the Kardashians, Khloé et Kim Kardashian ont parlé de la relation «intéressante» de leur sœur aînée, Gamble.

Bien qu’ils aient tous appris à bien connaître le natif d’Atlanta à ce moment-là, les deux plus jeunes sœurs Kardashian pensaient que c’était un peu bizarre à quel point il était proche de Kourtney.

“Trouvez-vous bizarre la proximité de Kourtney et Corey avec BFF?” Kim a demandé à Khloé pendant l’épisode. “C’est étrange.”

“Avez-vous vu les photos qu’ils ont prises lors de leur randonnée?” demanda le Bon Américain au magnat de la KKW.

«Cela ressemblait à une photo de famille. C’était tellement inapproprié », a répondu la maman de quatre enfants.

“Lui et Kourtney sortent la nuit ensemble, ils sont toujours ensemble”, a déclaré Kardashian West lors d’un confessionnal.

Plus tard dans l’épisode, les deux sœurs aînées de Kardashian sortent déjeuner, où la créatrice de Skims interroge la fondatrice de Poosh sur sa relation avec Gamble.

“Il est amusant, il suffit de mieux le connaître”, raconte la maman de trois enfants à sa sœur. “Posez-lui simplement des questions … mais vous n’avez pas besoin d’être fouineur.”

Ils ont récemment discuté de la façon de discipliner les enfants

À partir de ce moment, Kardashian et Gamble ont maintenu un lien étroit – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils entrent dans une intense dispute sur les châtiments corporels.

Lors d’un épisode de KUWTK en septembre 2019, Kardashian et son ex-petit ami, Scott Disick, se sont affrontés contre Gamble dans un match hurlant sur la façon de discipliner les enfants.

Le drame s’est déroulé alors que Kardashian, Disick et Gamble devaient dîner en famille avec Jenner, Kardashian West et un ami de la famille Jonathan Cheban.

Alors qu’elle était à table, la fondatrice de Poosh a révélé qu’elle n’avait plus de nounou pour sa fille de 7 ans, Penelope, car la petite fille s’était grattée et mordu sa précédente assistante maternelle.

“P peut être hors de contrôle”, a déclaré Kardashian. “Je pense qu’elle s’évanouit et fait ces choses.”

Après avoir entendu parler des actions de Penelope, Gamble a demandé à Kardashian si elle acceptait l’idée de frapper sa fille quand elle se comportait de cette manière, ce que la maman de trois enfants n’était pas à bord.

“Non, mais tu pourrais aussi lui dire quelque chose dans l’instant”, suggéra Kardashian.

Bien que la situation soit déjà intense, Gamble a fait en sorte que toute la conversation atteigne un point d’ébullition quand il a dit: “Si P me gratte, je lui fouette un **.”

Ses paroles ont pris toute la table par surprise, choquant Kardashian et énervant visiblement Disick.

“Ma fille? Ma petite soeur?!” Disick demanda alors que Gamble se tenait debout, disant que “whippin ‘est cette discipline!”

Alors que la tension entre Gamble et Disick augmentait, Kardashian est intervenue en partageant qu’elle ne croyait pas qu’il fallait frapper les enfants pour les discipliner.

Après avoir vu sa famille faire des va-et-vient, Jenner a tenté de médier la situation en affirmant que Gamble ne ferait jamais de mal à Penelope.

Bien que Kardashian soit d’accord avec sa mère, elle a poursuivi en expliquant que cela ne se produirait pas “parce qu’il ne sera jamais seul avec mes enfants et s’il le fait devant nous, il y aura un problème de f ** king!”

Où se situe actuellement l’amitié de Kardashian et Gamble?

Suite à cet argument intense, Kardashian et Gamble se sont rencontrés plus tard dans l’épisode pour parler des choses. Mais au lieu d’améliorer la situation, les choses ne faisaient qu’empirer.

Alors qu’ils essayaient de résoudre leurs problèmes, Kardashian et Gamble ne sont toujours pas d’accord sur la façon de la punir, elle et les enfants de Disick.

Alors que la star de téléréalité a affirmé qu’elle et Gamble “n’allaient jamais être d’accord”, elle a poursuivi en expliquant qu’elle ne voulait pas que les autochtones d’Atlanta prennent des châtiments corporels pour l’empêcher d’amener ses enfants chez Jenner.

Depuis lors, Kardashian et Gamble ont continué à rester civiles l’un envers l’autre. Mais nous pouvons supposer qu’ils ne sont pas aussi proches qu’autrefois.

Bien qu’ils traînent toujours ensemble avec le reste du groupe KarJenner, cela fait un certain temps que nous ne les avons pas vus passer du temps de qualité.

D’après ce que nous pouvons dire, Kardashian et Gamble restent sans lien de dépendance pour maintenir la paix.

Bien que la star de la réalité respecte le petit ami de sa mère et le considère toujours comme faisant partie de la famille, nous pouvons supposer que sa relation avec Gamble n’est plus au même endroit qu’auparavant.