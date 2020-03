Voilà comment Mark-Paul Gosselaar ressemble à Zack Morris dans la nouvelle série de Saved by the Bell

Lorsque nous avons découvert que Saved by the Bell aurait un renouveau, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous enthousiasmer dans la salle de rédaction, puis quand nous avons découvert que le casting d’origine reviendrait pour la série, ce n’était que de l’euphorie et du chaos. Maintenant, la série qui viendra aux États-Unis de la main de Peacock de NBCUniversal, nous pouvons prendre, un premier aperçu de ce à quoi ressemble Mark-Paul Gosselaar, qui joue le drôle et vantard Zack Morris,.

Gosselaar a publié une photo sur son compte Instagram officiel où il apparaît dans une bande-annonce où il est peigné et maquillé, tout en l’accompagnant d’un message drôle qui dit “L’une de ces blondes est Zack Morris”.

La nouvelle série Saved by the Bell nous présentera Zack Morris en tant que gouverneur de Californie, après avoir eu du mal à fermer plusieurs écoles à faible revenu. Morris enverra une invitation à ces étudiants pour qu’ils se rendent dans les établissements les plus performants, dont le célèbre Bayside High.

Gosselaar, Mario López et Elizabeth Berkeley rejoindront John Michael Higgins en tant que directeur principal de Bayside, et Josie Totah, Haskiri Velázquez, Mitchell Hoog, Alycia Pascual-Pena et Belmont Cameli en tant que nouvelle génération de jeunes étudiants.

Espérons que cette nouvelle ère de Saved by the Bell parvienne à capturer le meilleur de la série des années 90 et nous présente un produit à la hauteur, par exemple, de Cobra Kai.

