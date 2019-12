Voilà comment Tetris pourrait aider à lutter contre les dépendances

Celui qui dit que les jeux vidéo rendent les gens violents a maintenant un argument de plus contre eux. Eh bien, qui a déjà joué à Tetris dans votre vie peut convenir que c'est l'une des expériences les plus divertissantes que vous ayez jamais eues. Tellement cela peut distraire une personne dépendante de ce que vous voulez et même affaiblir le sentiment de besoin. Ou du moins c'est ce que croient ces psychologues de l'Université de Plymouth.

Une étude de l'Université de Plymouth, États-Unis, analysé la réponse des personnes qui voulaient un aliment, un cigare ou autre chose après avoir joué à Tetris pendant quelques minutess. Pour l'étude, des messages texte ont été envoyés à 31 personnes âgées de 18 à 27 ans leur demandant si elles voulaient quelque chose à ce moment, comme un aliment ou une boisson alcoolisée. La moitié du groupe avait joué à Tetris pendant trois minutes et il s'est avéré que c'était ce groupe qui avait montré une réduction significative de leur appétit. Au total, seulement 30% des participants ont déclaré vouloir autre chose après avoir joué à Tetris.

Bien que l'étude se soit concentrée sur les personnes n'ayant pas présenté de cas cliniques de toxicomanie, les résultats sont très significatifs du point de vue psychologique. Jackie Andrade, psychologue à l'Université de Plymouth et responsable de l'expérience, a déclaré que cette découverte peut aider à réduire le désir de toxicomanie et ainsi traiter les dépendances.

