Voilà comment Tom Hardy ressemble à Al Capone dans la bande-annonce de «Capone»

Al Capone est le gangster le plus connu de l’histoire des États-Unis au XXe siècle. Pendant de nombreuses années, et basé sur des entreprises louches, il a dominé la scène criminelle à New York avec une main lourde et restera dans les mémoires comme l’un des plus violents de l’époque.

En cas de doute, ils doivent savoir que toutes les théories indiquent qu’il est responsable du massacre de la Saint-Valentin au cours duquel il a éliminé certains ennemis et plusieurs de ses hommes. Mais sa réputation le précède, et bien qu’ils disent que la mafia russe a toujours été plus violente et puissante, Al Capone sera toujours le plus représentatif sur le sujet.

Il n’est donc pas surprenant que quelqu’un décide de faire son biographie dans un film de grande envergure. Et avec un profil élevé, nous voulons dire que le film de Josh Trank Capone met en vedette Tom Hardy aux côtés d’un casting diversifié qui comprend Matt Dillon, Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Noel Fisher et Jack Lowden.

Et maintenant, est-ce Le premier trailer officiel de Capone est sorti, où non seulement Hardy semble méconnaissable, mais le film est peint pour être l’un des plus violents de l’année. Ici, nous pouvons voir Al “Fonzo” Capone et sa vie en Floride, où il est décrit comme un roi pour l’énorme quantité d’argent dont il dispose.

Et ça va aussi Capone a 10 ans de prison et où il a commencé à montrer des signes de démence. De cette façon, le film fait un voyage dans les vagues souvenirs du gangster d’origine italienne qui, à 47 ans, a commencé à avoir des problèmes physiques très visibles.

Capone est le retour de Trank et Hardy. Ce réalisateur est connu pour l’énorme échec au box-office de Fantastic Four., ce qui l’a laissé hors de la carte pendant quelques années, mais maintenant il revient avec cette bande dramatique qui sortira en streaming.

Oui Tom Hardy revient après l’énorme succès de Venom fin 2018, qui a rapporté 800 millions de dollars à Sony. Pour cette raison, il y aura une deuxième partie qui devrait sortir en octobre 2020, et bien que la date n’ait pas été modifiée, nous devons attendre quelques nouvelles.

Venom 2 étoiles Hardy sous la direction d’Andy Serkis, qui a pris en charge ce projet après le départ de Ruben Fleischer. Il y aura de nouveaux personnages dans cet épisode, et l’un sera le Vilain méchant qui pourrait être entre les mains de Woody Harrelson comme Carnage. Les attentes sont donc élevées.

Alors que Venom 2 arrive, ici On vous laisse la bande annonce de Capone avec Tom Hardy dans un film qui prouve, encore une fois, qu’il est l’un des plus grands acteurs de sa génération: