Voir Alternate Proxima Midnight Look ‘Avengers: Infinity War’

Le nouveau concept art d’Avengers: Infinity War révèle un regard alternatif sur l’enfant de Thanos, Proxima Midnight.

L’une des parties les plus cool d’Avengers: Infinity War voyait les enfants de Thanos, y compris le terrifiant Proxima Midnight joué par Carrie Coon. Depuis que Avengers: Infinity War et Endgame ont fait leurs débuts sur la vidéo domestique, certaines des créatrices derrière les films ont présenté certains des premiers designs et looks alternatifs que nous aurions pu voir sur grand écran.

Ryan Meinerding, responsable du développement visuel des studios Marvel, s’est récemment rendu sur Instagram pour partager un tout nouveau regard alternatif sur Proxima Midnight. Le look alternatif de Proxima Midnight est légèrement différent de ce que nous avons vu dans Avengers: guerre à l’infini car l’art ne prend pas vraiment en compte la forme de la tête de l’actrice. Vous pouvez jeter un oeil à la conception alternative de Proxima Midnight dans Avengers: Infinity War ci-dessous. Assurez-vous de balayer vers la droite pour obtenir un autre regard latéral sur Proxima Midnight.

Comme l’indique la description, le look de Proxima Midnight a subi plusieurs changements, ce qui est souvent le cas pour tous les personnages CGI / maquillage. Lorsque vous jetez un coup d’œil au design Proxima Midnight que nous avons obtenu dans Avengers: Infinity War, vous remarquerez que les taches rouges ci-dessus n’apparaissent pas dans le film final. Dans le concept art, la peau de Proxima Midnight est légèrement violette, susceptible de signaler sa relation avec Thanos, mais dans Avengers: Infinity War, elle est du côté bleu plus clair, imitant la couleur de ses cheveux. De plus, dans Infinity War, Proxima Midnight a une bande bleue sous ses lèvres.

Dans l’ensemble, les deux conceptions ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais cela montre simplement comment les détails les plus simples ont le plus grand nombre de conversations et de remaniements lorsque vous travaillez sur un film aussi grand que Avengers: Infinity War. À la fin, Proxima Midnight a eu le look que le président de Marvel Studios, Kevin Feige and co. la pensée la représentait le mieux, ce qui devrait suffire à satisfaire les fans.

Que pensez-vous de ce look alternatif pour Proxima Midnight dans Avengers: Infinity War? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Voici le synopsis officiel d’Avengers: Infinity War:

Alors que les Avengers et leurs alliés ont continué à protéger le monde contre des menaces trop importantes pour qu’un seul héros puisse les gérer, un nouveau danger est apparu dans les ombres cosmiques: Thanos. Despote de l’infamie intergalactique, son objectif est de collecter les six Infinity Stones, des artefacts d’une puissance inimaginable, et de les utiliser pour infliger sa volonté tordue à toute la réalité. Tout ce pour quoi les Avengers se sont battus a conduit à ce moment – le sort de la Terre et de l’existence elle-même n’a jamais été aussi incertain.

Avengers: Infinity War est désormais disponible en tant que propriétaire sur 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD et Digital HD.

Source: Ryan Meinerding

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC