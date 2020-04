Voir Anthony Mackie des Avengers réussir Chris Evans en tant que Captain America

La star des Avengers Anthony Mackie succède à Chris Evans en tant que Captain America dans un tout nouveau concept pour The Falcon and the Winter Soldier.

Le tournage de The Falcon and the Winter Soldier a été reporté à cause du coronavirus, mais nous avons eu la chance d’avoir un bref aperçu de la série Disney Plus lors du Super Bowl en février. Dans le spot télévisé de Marvel Studios, nous avons vu Sam Wilson d’Anthony Mackie lancer le bouclier Captain America qui lui avait été donné à la fin de Avengers: Fin de partie.

Cependant, il semble qu’Anthony Mackie ne succédera pas immédiatement à Chris Evans en tant que Captain America dans la série avec l’inclusion de l’agent américain. Il est prévu que lorsque Mackie prendra finalement le manteau Captain America, son costume sera dans la veine du Falcon avec du rouge, du blanc et du bleu partout – similaire à ce que nous avons vu dans les bandes dessinées. L’artiste numérique Dalton Barrett nous a maintenant donné son point de vue sur le costume Captain America de Sam Wilson, et vous pouvez consulter le concept de l’artiste ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de The Falcon and the Winter Soldier:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisée par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, la série met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle du baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Les acteurs Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et Carl Lumbly ont également été choisis.

The Falcon and the Winter Soldier sera présenté en exclusivité sur Disney Plus en août 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les nouvelles entourant l’univers cinématographique Marvel et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube!

