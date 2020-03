Voir Batman de Ben Affleck porter une combinaison inspirée de Jim Lee

Batman de Ben Affleck obtient une nouvelle combinaison inspirée de Jim Lee dans un nouveau morceau de fanart cool.

Ben Affleck est apparu pour la première fois en tant que Batman dans le film de 2016, Batman v Superman: Dawn of Justice. Alors que les critiques du film étaient au mieux mitigées, beaucoup de gens semblaient d’accord pour dire que Ben Affleck était autrement fantastique dans le rôle. Malheureusement, le wight du rôle a fait des ravages et Ben Affleck a abandonné le rôle avant d’admettre finalement avoir perdu sa passion pour le personnage et ses préoccupations concernant sa sobriété.

Cela n’a pas empêché les fans de continuer à imaginer à quoi pourrait ressembler Ben Affleck en tant que Batman. La version de Ben Affleck de Batman avait notamment l’une des tenues les plus précises et les plus comiques jamais mises à l’écran, faisant souvent des comparaisons avec la version Jim Lee de Batman de la bande dessinée Batman de 2002-2003, Hush. Maintenant, l’artiste numérique jscomicart a imaginé à quoi Ben Affleck aurait pu ressembler s’ils étaient restés encore plus proches de la bande dessinée. Vous pouvez voir l’image complète inspirée de Jim Lee ci-dessous:

Que pensez-vous tous de cette image inspirée de Jim Lee? Pensez-vous que Ben Affleck aurait dû rester dans le rôle de Batman? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Après avoir abandonné le rôle, Robert Pattinson a remplacé Ben Affleck en tant que croisé capé pour le prochain film de Matt Reeves, The Batman. Les détails complets de l’intrigue sur le film à venir sont actuellement gardés secrets, mais nous savons que le film tournera autour d’une version plus jeune de Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra le chevalier noir pendant ses premières années en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du héros dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie Batman avec Robert Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier noir, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait sortir en salles le 25 juin 2021.

