Voir Batman et Wonder Woman d’Armie Hammer

De toutes nouvelles photos de la ligue de la Justice Mortal sur les tablettes montrent Batman d’Armie Hammer et Wonder Woman de Megan Gale en costume complet.

Justice League Mortal est l’un des plus grands films à ne jamais voir le jour. Réalisé par George Miller, l’homme derrière Mad Max, Justice League Mortal nous aurait donné une toute nouvelle vision de certains de nos personnages préférés comme Superman, Batman et Wonder Woman. En fait, le film avait déjà un casting avec des gens comme Armie Hammer et Megan Gale, et était prêt à commencer le tournage, mais des problèmes inattendus tels que la grève de la WGA et le succès historique de The Dark Knight ont amené Warner Bros.à mettre le film en suspens .

Une décennie plus tard, Justice League Mortal est devenu un simple coup dans l’histoire des films DC en direct. Le film allait être le premier film officiel de personnages comme The Flash, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern et Martian Manhunter. Depuis lors, la plupart de ces personnages sont apparus sur grand écran dans différents projets.

Avec l’avènement d’Internet et des sites de fans, plus de nouvelles concernant Justice League Mortal ont été révélées, ce qui a suscité beaucoup d’intérêt pour le film mis en suspens. Maintenant, de nouvelles photos de Batman d’Armie Hammer et de Wonder Woman de Justice League Mortal de Megan Gale ont fait surface en ligne ici grâce au cinéaste Ryan Unicomb.

Dans les images ci-dessus, nous regardons Batman d’Armie Hammer aux côtés de Superman, The Flash et Aquaman, membres de la Justice League, en costumes complets. Malheureusement, l’image n’est pas de la meilleure qualité mais elle est suffisamment décente pour montrer le costume Batman d’Armie Hammer. Si vous faites glisser votre doigt vers la droite, vous trouverez un aperçu bien meilleur et clair de Wonder Woman de Megan Gale. Son costume Wonder Woman est une interprétation classique et sûre du costume. Il manque certainement le brillant de Wonder Woman de Gal Gadot mais pour être honnête, ce sont probablement des images prises à partir d’un écran ou d’un test de costume.

En plus d’Armie Hammer en tant que Batman et Megan Gale en tant que Wonder Woman, Justice League: Mortal aurait également joué avec D.J. Cotrona comme Superman, Common comme Green Lantern, Santiago Cabrera comme Aquaman, Adam Brody comme The Flash, Hugh Keays-Byrne comme Martian Manhunter, Jay Baruchel comme Maxwell Lord et Teresa Palmer comme Talia Al Ghul. Le dernier acteur de Star Trek, Anton Yelchin, était également à bord en tant que Wally West.

Que pensez-vous de Batman d’Armie Hammer et de Wonder Woman de Megan Gale? Êtes-vous triste que Justice League Mortal ait été mis de côté? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Source: itsryanunicomb