Voir, c’est croire! La petite amie de Bad Bunny est filmée en train d’embrasser cette femme OMG!

Récemment, le Bad Bunny portoricain a présenté à tous ses fans la relation qu’il a avec la belle Gabriela Berlingeri, cependant, ils ont tous été surpris de la voir embrasser avec cette femme.

03 avril 2020

Le mauvais lapin a finalement été abattu par Cupidon, Mauvais lapin Il est plus amoureux que jamais, et ces jours où il est à la maison, c’est lorsqu’il a le plus posté des vidéos et des photos à côté de sa belle femme.

Mauvais lapin a suscité une grande controverse grâce à son clip “I perreo alone” dans lequel il a été vu habillé en femme. Il était presque méconnaissable!

Benito Martínez Il a osé s’enregistrer déguisé en femme embrassant sa petite amie avec beaucoup de passion. La vidéo ne convient définitivement pas au cœur!

En quelques heures, la vidéo a atteint près de 11 millions de vues, avec plus de 66 000 commentaires, parmi lesquels ceux qui se sont le plus démarqués étaient d’autres chanteurs reconnus comme Romeo Santos, Résident y Archange.

“Excusez-moi mais je devais le faire”, était ce qu’il a écrit Mauvais lapin dans la description de la vidéo. Ce fou!

