Voir Chris Hemsworth des Avengers dans le costume d’aquaman de Jason Momoa

Thor et Avengers star Chris Hemsworth remplace Jason Momoa comme Aquaman dans un nouveau morceau de fan art.

Thor de Chris Hemsworth et Aquaman de Jason Momoa sont des franchises avec un nombre surprenant de similitudes. Il s’agissait principalement de franchises qui, il y a 15 ans, n’auraient probablement jamais vu le jour compte tenu de la stupidité de la matière première. Cependant, lorsque le premier film Thor a été publié, il a eu une réponse généralement positive avec une note d’approbation de 77% sur Rotton Tomatoes et a atteint près de 450 millions de dollars au box-office mondial. C’est la première suite, Thor: The Dark World aurait malheureusement une réception nettement plus négative. Cependant, grâce à Thor: Ragnarok et à son rôle dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, Thor de Chris Hemsworth est devenu l’un des personnages tridimensionnels les plus intéressants de tout l’univers cinématographique Marvel.

De même, Aquaman de Jason Momoa s’est avéré être un énorme succès pour Warner Bros et DC. Le film a finalement gagné plus de 1 milliard de dollars au box-office mondial et détient actuellement une cote d’approbation de 65% pour Rotten Tomatoes. Cependant, le film de Jason Momoa a suscité certaines critiques des fans de bandes dessinées pour sa représentation d’Aquaman. Surtout la version dans les bandes dessinées a notamment des cheveux blonds et un teint plus clair que Jason Momoa n’a décidément pas.

En raison en partie de cette modification, certains fans se sont tournés vers Internet pour concevoir leur propre version d’Aquaman. Cela a inclus l’artiste jscomicart qui, dans un nouveau message, a remplacé Jason Momoa pour la star des Avengers Chris Hemsworth pour le rôle. Vous pouvez voir l’image complète ci-dessous:

Que pensez-vous tous de cette image? Auriez-vous aimé voir la star des Avengers Chris Hemsworth interpréter Aquaman? Que pensez-vous du film Jason Momoa? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Chris Hemsworth est apparu pour la dernière fois en tant que Thor dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis de l’intrigue du film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Instagram