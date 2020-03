Voir Colin Farrell comme pingouin pour The Batman de Robert Pattinson

Colin Farrell devient The Penguin pour The Batman de Robert Pattinson dans une nouvelle pièce impressionnante de fan art de spdrmnkyxxiii.

La route de Colin Farrell vers The Penguin était longue. À l’origine, l’acteur Frozen Josh Gadd était censé jouer le rôle. Bien que les discussions n’aient jamais eu lieu, cela n’a pas empêché l’acteur de s’amuser avec la rumeur sur les réseaux sociaux et commente fréquemment les choix de casting du film.

Plus tard, la rumeur disait que Jonah Hill était en place après avoir révélé qu’il était en pourparlers pour The Batman de Robert Pattinson. Après le décrochage de Jonah Hill, Colin Farrell serait en pourparlers pour le rôle. Finalement, le réalisateur Matt Reeves a confirmé que Colln Farell jouait en fait The Penguin d’une manière plaisante.

Depuis que Colin Farrell a été choisi pour jouer au Pingouin dans The Batman de Robert Pattinson, les artistes se sont tournés vers Internet pour donner leur interprétation de l’acteur en tant que propriétaire du salon Iceberg. Plus récemment, l’artiste spdrmnkyxxiii a partagé sa version de ce qu’il pense que Colin Farrell ressemblerait à The Penguin. Vous pouvez voir l’image complète ci-dessous:

Que pensez-vous tous de cette image? À quoi pensez-vous que Colin Farell ressemblera dans le prochain film de Robert Pattinson, The Batman? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Les détails complets de l’intrigue sur le prochain film de Robert Pattinson, The Batman, sont toujours secrets, bien que le film soit centré sur une version plus jeune de Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra le Caped Crusader pendant ses premières années en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021.

Source: Instagram

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!