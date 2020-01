“Voir”: Dave Bautista Cast dans la saison 2 de Apple TV + Series

Apple TV + voit plus de musculature dans sa distribution: Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) jouera en face de Jason Momoa dans la saison 2 du drame dystopique, rapporte notre site soeur Deadline.

La série se déroule dans un avenir lointain, après qu’un virus mortel a décimé l’humanité – et ceux qui ont survécu sont sortis aveugles. Momoa incarne Baba Voss, le père de jumeaux nés des siècles plus tard avec la capacité de voir. Avec l’aide du chef spirituel Paris (joué par le candidat aux Oscars Alfre Woodard), Baba Voss doit protéger sa tribu contre une reine puissante mais désespérée qui veut que les jumeaux soient détruits.

Aucun détail sur le personnage de Bautista n’est actuellement disponible.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* L’anniversaire spécial Survivor à 40 ans: Greatest Moments and Players sera diffusé le mercredi 5 février à 8 / 7c sur CBS. Le programme comprendra des interviews des anciens vainqueurs Rob Mariano (Redemption Island), Amber Mariano (All-Stars), Jeremy Collins (Second Chance), Parvati Shallow (Fan vs Favorites) et Ben Driebergen (Heroes vs. Healers vs. Hustlers) .

* The Price Is Right diffusera trois nouveaux épisodes sur le thème des célébrités en prime time ce printemps sur CBS.

* CBS All Access a commandé un documentaire sans titre sur le monde du sauvetage des animaux, du cinéaste Richard Linklater (Boyhood) et du lauréat des Oscars Bill Guttentag (Twin Towers).

* Hulu a publié une bande-annonce complète pour la saison 2 de Shrill, dont la première est le vendredi 24 janvier:

* CBS All Access a publié une bande-annonce d’Interrogation, une véritable série policière mettant en vedette Peter Sarsgaard et Kyle Gallner qui permet aux téléspectateurs de regarder les épisodes précédant la finale dans n’importe quel ordre. Les 10 versements débuteront le jeudi 6 février.

