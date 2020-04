Voir Dave Bautista des Avengers en tant que fléau pour l’équipe de suicide de James Gunn

Avengers: la star de Endgame, Dave Bautista, porte le masque en tant qu’antagoniste emblématique de Batman, Bane dans une nouvelle œuvre d’art de fan qui complète le look du personnage.

Dave Bautista n’est pas étranger aux rôles de super-héros. L’acteur est apparu pour la première fois en tant que Drax dans le film de 2014 de James Gunn, Guardians of the Galaxy. Le lutteur reprendrait le rôle dans Guardians of the Galaxy Vol. 2, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Lorsque James Gunn a été licencié des Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Dave Bautista était le critique le plus franc de la décision et a ouvertement remis en question son avenir dans l’univers cinématographique Marvel à cause de cela.

James Gunn serait finalement réengagé pour Guardians of the Galaxy Vol. 3, mais pas avant d’avoir pris un nouvel emploi chez Warner Bros. à la direction de The Suicide Squad. Dave Bautista a apparemment rencontré James Gunn à propos d’un possible rôle dans le film qui n’a apparemment pas abouti. Internet a rapidement supposé que la star des Avengers jouerait le rôle du méchant de Batman Bane et beaucoup ont choisi Internet pour imaginer à quoi il pourrait ressembler en tant que super-vilain.

Récemment, l’artiste numérique Mizuri a revu ce à quoi Dave Bautista pourrait ressembler en tant que Bane, donnant au personnage son masque emblématique ainsi qu’une nouvelle édition de Tom Hardy’s Bane du film de 2012, The Dark Knight Rises. Vous pouvez voir les images complètes ci-dessous:

Que pensez-vous tous de ces images? Auriez-vous aimé voir Dave Bautista endosser le rôle de Bane? Que pensez-vous de son rôle de Drax? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

La dernière apparition du film de bande dessinée de Dave Bautista était Drax dans Avengers: Fin de partie. Voici un synopsis de l’intrigue pour le film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Instagram