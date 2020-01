Voir des films est un entraînement, selon la science – / Film

Il est temps d’aller au gymnase – euh, le cinéma le plus proche de chez vous. Selon la science, ces deux sont fondamentalement les mêmes, car une nouvelle étude dit qu’aller au cinéma «pourrait être aussi bon pour votre santé qu’un exercice de« forme légère de cardio ».» Maintenant, vous avez résolu comment continuer. ces résolutions du Nouvel An.

Le Times a rendu compte d’une étude menée par des scientifiques de l’University College de Londres, qui ont découvert qu’un voyage au cinéma pouvait être aussi bon pour votre santé qu’un exercice de «forme légère de cardio». Qu’est-ce que le cardio léger exactement? Ce serait l’équivalent d’une marche rapide. Ce n’est donc pas la même chose que d’aller au gymnase, mais apparemment, voir un film au théâtre a d’autres avantages pour la santé. Les scientifiques qui tournent le film pourraient «donner un coup de pouce à votre cœur et bénéficier à la mémoire et à la concentration».

Mais les scientifiques établissent une frontière entre voir un film à la maison et le voir au théâtre – il y a moins de distractions au théâtre, permettant à votre cerveau de consacrer une rare période «d’attention indivise» à ce qui se passe à l’écran.

L’étude a été menée auprès de 51 cinéphiles qui sont allés voir Aladdin de toutes choses. Mais il y a probablement une différence entre les cinéphiles du Royaume-Uni et les cinéphiles américains, qui sont inondés de toutes sortes de collations hors de prix. Il est probablement plus efficace si vous ne avalez pas du pop-corn comme je le suis, ou si vous buvez des litres de sodas sucrés dans des tasses qui ne sont disponibles que dans la taille d’un petit enfant.

Mais c’est probablement une excellente nouvelle pour les théâtres dont l’audience décroît. Besoin d’augmenter vos ventes de billets? Annoncez les avantages pour la santé de voir Uncut Gems au théâtre – avec le niveau d’anxiété et de tension du film de Safdie Brothers, les téléspectateurs peuvent probablement brûler des dizaines de calories. Mais au moins, cela pourrait nous permettre de sortir facilement des résolutions du Nouvel An: nous pouvons éliminer des films plus primés et travailler avec une pierre confortable.

