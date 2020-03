Voir Ezra Miller aux cheveux blonds et classique La combinaison flash en photo

Le Flash d’Ezra Miller obtient les cheveux blonds et le costume classique du héros DC dans les bandes dessinées dans un nouveau concept impressionnant.

L’acteur Flash Ezra Miller a fait ses débuts dans DC Extended Universe avec de brèves apparitions dans Batman v Superman et Suicide Squad. Après cela, The Flash d’Ezra Miller a finalement joué un rôle de premier plan en tant que l’un des nombreux membres de l’équipe titulaire de la Ligue de justice de Zack Snyder.

Alors que The Flash d’Ezra Miller a gagné une légion de fans, il est impossible de ne pas remarquer qu’en plus d’avoir un costume différent, la version DC Extended Universe du héros emblématique a les cheveux noirs au lieu du look blond pour lequel le personnage est connu. les bandes dessinées. Maintenant, l’artiste numérique Daniel Savage a créé un nouveau concept qui donne au Flash d’Ezra Miller un costume différent et les cheveux blonds classiques de son homologue de la bande dessinée.

Vous pouvez consulter les illustrations mettant en vedette Ezra Miller dans The Flash ci-dessous!

Que pensez-vous de l’œuvre d’art? Aimeriez-vous voir The Flash obtenir la bande dessinée la plus traditionnelle pour les films DC Extended Universe? Êtes-vous impatient de voir le retour de Fastest Man Alive dans un futur film DCEU? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

Réalisé par Andy Muschietti à partir d’un scénario écrit par la scribe Birds of Prey Christina Hodson, le film The Flash d’Ezra Miller sera inspiré par le scénario de Flashpoint. Pour ceux qui ne le savent pas, le scénario de Flashpoint dans les bandes dessinées a suivi The Flash alors qu’il naviguait dans un univers DC modifié. Écrit par Geoff Johns et dessiné par Andy Kuber, Flashpoint a radicalement modifié le statut de l’univers DC Comics et a conduit au lancement des nouveaux 52 titres.

Le Flash d’Ezra Miller a été vu pour la dernière fois dans Justice League. Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur The Flash d’Ezra Miller pendant son développement!

Source: Instagram