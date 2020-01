Voir ici tous les courts métrages d’animation nominés aux Oscars 2020

Une de nos catégories préférées de Oscars, et peut-être la plus rabaissée du monde, est sans aucun doute celle de Meilleur court métrage d’animation. Année après année, les animateurs des grands et petits studios déploient leur imagination pour nous offrir des pièces uniques qui sont le carburant qui alimente l’avenir du cinéma. Ce 2020 cinq sont les nominés de cette catégorie et heureusement, nous sommes disponibles pour regarder en ligne.

Les shorts nominés sont:

Dcera / The Daughter, de Daria Kashcheeva (République tchèque)

Hair Love, de Mathew A. Cherry -Sony Pictures- (États-Unis)

Soeur, de Siqi Song (Chine)

Kitbull, de Rosana Sullivan -Pixar- (États-Unis)

Mémorable, de Bruno Collet (France)

