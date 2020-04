Voir Kingsman Star Taron Egerton devenir le capot rouge

La star de Kingsman, Taron Egerton, rejoint l’univers de Batman et devient Red Hood dans une nouvelle pièce impressionnante de fan art.

On ne sait actuellement pas ce qui attend les personnages de Batman sur grand écran avec The Batman. Il semble que le prochain film se déroulera en dehors de l’univers étendu de DC comme Joker. Cependant, il y a toujours des personnages de Batman qui continuent dans le DCEU comme Harley Quinn, Huntress et d’autres.

Red Hood est un personnage que de nombreux fans de Batman espèrent voir en action à un moment donné. La rumeur remontait à l’époque où la version de Ben Affleck de The Batman allait suivre le scénario Under the Red Hood. Le film va maintenant dans une nouvelle direction avec le jeune chevalier noir de Robert Pattinson. Red Hood pourrait éventuellement apparaître puisque Matt Reeves prévoit une trilogie de films Batman, mais seul le temps nous le dira. Le désir des fans a également déclenché un casting pour Red Hood, avec des noms comme la star de Kingsman, Taron Egerton, pour jouer le personnage bien-aimé. Taron Egerton est actuellement un agent libre en ce qui concerne les franchises de super-héros. Alors que l’acteur Kingsman est généralement élevé en tant que candidat Wolverine, le fan art de Mizuri sur Instagram montre pourquoi il devrait jouer à Red Hood.

Pensez-vous que le Taron Egerton de Kingsman est un bon choix pour Red Hood? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis du prochain prequel de Kingsman, The King’s Man:

Alors qu’un rassemblement des pires tyrans et cerveaux criminels de l’histoire se rassemble pour préparer une guerre visant à en éliminer des millions, un homme doit courir contre la montre pour les arrêter. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement indépendante dans THE KING’S MAN, mise en scène par Matthew Vaughn, qui sortira en salles en février 2020.

Écrit et réalisé par Matthew Vaughn, The King’s Man met en vedette Harris Dickinson, Daniel Brühl, Aaron Taylor-Johnson, Rhys Ifans, Matthew Goode, Djimon Hounsou, Gemma Arterton, Charles Dance, Tom Hollander, Stanley Tucci et Ralph Fiennes.

The King’s Man est actuellement prévu pour une sortie le 18 septembre 2020.

Source: Instagram

