Voir Kristen Wiig Go Full Cheetah pour ‘Wonder Woman 1984’ de Gal Gadot

Le guépard de Kristen Wiig sera plus qu’un match pour Gal Gadot dans ce nouveau fan art Wonder Woman 1984.

À la fin de l’année dernière, nous avons eu droit à la première bande-annonce officielle de Wonder Woman 1984 réalisée par Patty Jenkins avec Gal Gadot. Malheureusement, la bande-annonce ne nous a pas beaucoup parlé de la méchante Barbara Ann Minerva de Kristen Wiig, alias Cheetah et s’est plutôt concentrée sur le personnage de Pedro Pascal en tant qu’antagoniste principal apparent. Cheetah de Kristen Wiig peut être vu en train de parler à Wonder Woman de Gal Gadot au début de la bande-annonce, ainsi que quelques-uns qui apparaissent dans quelques clichés supplémentaires, mais elle n’est jamais montrée sous sa forme de guépard.

Le guépard est, bien sûr, l’un des plus anciens antagonistes de Wonder Woman. Apparu pour la première fois dans Wonder Woman # 6, le personnage a servi d’arn-némésis de Wonder Woman tout au long de son histoire dans les bandes dessinées. Son nom et ses origines ont finalement changé au fil des ans, mais Cheetah de Kristen Wiig s’inspire de la version du Dr Barbara Ann Minerva du personnage qui est apparu pour la première fois à l’âge du bronze.

Compte tenu du manque d’images d’une version transformée de Cheetah, les fans ont toutefois imaginé à quoi Kristen Wiig pourrait ressembler à l’antagoniste de Gal Gadot et les résultats sont pour le moins intéressants. Vous pouvez voir l’image complète du guépard de Kristen Wiig ci-dessous:

Que pensez-vous tous de cette image? Avez-vous hâte de voir Cheetah de Kristen Wiig affronter le héros de Gal Gadot dans Wonder Woman 1984? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont gardés sous clé, bien que le film soit censé suivre Wonder Woman de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec l’Union soviétique dans les années 1980 et rencontre un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah, joué par Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 est produit par Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones et Gal Gadot. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns et Walter Hamada sont producteurs exécutifs.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un script qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson et Robin Wright

Wonder Woman 1984 devrait sortir en salles le 4 juin 2020. Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant Wonder Woman de Gal Gatot, Cheetah de Kristen Wiig et l’avenir de l’univers étendu DC!

Source: Instagram

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC