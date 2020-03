Voir la moustache Jim Gordon de Jeffrey Wright pour ‘The Batman’

Une toute nouvelle photo montre Jeffrey Wright en train de bercer l’emblématique moustache Jim Gordon pour The Batman.

L’une des caractéristiques les plus emblématiques de Jim Gordon, le commissaire éventuel de Gotham City, est sa moustache. Bercé par les incarnations précédentes de Jim Gordon sur grand écran telles que J.K Simmons et Gary Oldman pour leurs films Batman respectifs, il aurait été surprenant que l’interprétation du personnage par Jeffrey Wright n’en ait pas eu.

Jeffrey Wright, qui a été engagé pour jouer Jim Gordon pour The Batman, est bien connu pour porter une barbe, donc une moustache n’était probablement pas une tâche intimidante pour lui. Dans une toute nouvelle photo publiée sur Twitter, Jeffrey Wright est vu avec sa barbe rasée, ne laissant que sa moustache Jim Gordon. Dans le tweet, vous pouvez également voir à quoi ressemblait la star de The Batman Jeffrey Wright avec une barbe pleine.

J'ai rencontré l'acteur gagnant du Golden Globe Jeffrey Wright (Westworld / James Bond) au Langham à Londres aujourd'hui et nous avons discuté de son rôle dans le nouveau film Batman à venir en 2021!

– Way Of The Lost (@WayOfTheLost_) 7 mars 2020

Les détails concernant ce tout nouveau Jim Gordon sont assez minces. On ne sait pas en ce moment quel rôle Jim Gordon de Jeffrey Wright a dans le département de police de Gotham. Étant donné que The Batman se concentrera sur un jeune croisé à capuchon, il est difficile d’imaginer que Jim Gordon de Jeffrey Wright sera déjà le commissaire du GCPD.

Jeffrey Wright a été l’un des premiers acteurs à signer pour The Batman, ce qui signifie qu’il a eu un certain temps pour se préparer au rôle de Jim Gordon. Avec sa barbe rasée et sa moustache, il est presque certain que l’acteur a commencé à tourner ses scènes avec Robert Pattinson pour The Batman, qui est actuellement en tournage au Royaume-Uni. Alors que le tournage ne fait que commencer pour The Batman, nous espérons avoir un aperçu officiel de Jeffrey Wright en tant que Jim Gordon dans le film très bientôt.

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement dévoilés, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021.

